Congreso de Jalisco: Con diagnóstico a la plantilla, intentarán erradicar “aviadores”

Tras años de señalamientos de aviadores y gasto excesivo en nómina, la Comisión de Administración del Congreso de Jalisco emprendió un nuevo intento para poner orden en el asunto.

La presidenta de la Comisión, Mara Robles Villaseñor, detalló que elaborarán un diagnóstico de la plantilla laboral y nómina del Poder Legislativo estatal, dijo que durante el próximo semestre realizarán un documento final de sistematización, un diagnóstico general y un manual organizacional.

“La clave aquí es no nos vamos a detener y no vamos a fallar en ese compromiso. Se que hay una enorme desconfianza social y un gran escepticismo porque esto se ha intentado muchas veces y no se ha cumplido, nuestra obligación es hacerlo realidad”, dijo.

Añadió que esperan tener claridad sobre cuántos trabajadores tiene el Congreso estatal, en qué área están, qué trabajo realizan, el perfil del puesto al que están adscriptos, el perfil profesional del trabajador, su horario y su desempeño.

Para participar en este ejercicio invitarán al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, al Observatorio Legislativo del ITESO y al Comité de Transparencia de la Universidad de Guadalajara. Además de organizaciones nacionales como México Evalúa, Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y a Transparencia Internacional.

Al menos en las últimas cinco Legislaturas estatales se han emprendido diferentes medidas para identificar y sancionar a trabajadores que presuntamente cobran en el Poder Legislativo sin que acudan a trabajar.

JM