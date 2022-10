Congreso de Jalisco: Avalan hasta 21 años de cárcel por robo de autos donde usen escáner

El robo de automóviles en los que se utilicen dispositivos electrónicos será sancionado con pena de 10 a 21 años de cárcel, esto luego de que el pleno del Congreso de Jalisco aprobó reformas al Código Penal del Estado para considerar como agravante del delito el uso de los llamados escáner.

La modificación incluye que se imponga multa de 70 a 170 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que con el valor actual asciende a seis mil 735 a 16 mil 357 pesos. Precisan que la penalización se aplicará sin importar el valor de lo robado.

“La medida es importante porque los robos consumados con aparatos electrónicos permiten mayor impunidad, debido a que no se observa a alguien tratando de forzar para abrir el vehículo y es más difícil darse cuenta. Esta modalidad conlleva la realización de varios delitos en sí por el robo de la propiedad intelectual del software de los aparatos electrónicos”, comentó la diputada María Padilla Romo autora de la iniciativa.

En la exposición de motivos del dictamen se refiere que actualmente el robo de vehículos es una problemática vigente en el Estado, según reportes de la Asociación Mexicana de instituciones de Seguros tres municipios de Jalisco están entre los de mayor incidencia delictiva por esta causa, se trata de Guadalajara que ocupó el primer lugar nacional, Zapopan en tercero y Tlaquepaque en el noveno puesto.

La iniciativa original incluía que se conformara un registro de cerrajeros certificados para usar ese tipo de dispositivos que pueden escanear las claves electrónicas para abrir y arrancar un automóvil. La Dirección de Profesiones del Estado sería la encargada de emitir las constancias para validar el ejercicio profesional de cerrajero automotriz. Este punto no fue considerado en el dictamen aprobado, argumentaron que regular la actividad de la cerrajería no es necesaria entre otras cosas porque la Ley para el Ejercicio de las Actividades Profesionales no incluye reglamentar ese tipo de oficios.

JM