Confirman que cuerpo hallado es de policía privado de la libertad

El cuerpo del policía de Zapopan Efrén Guadalupe Hernández Solís, quien fue privado de la libertad el pasado martes 25 de junio, fue localizado la mañana de este jueves. Sus homicidas lo envolvieron en plástico y con cinta.

“Fue encontrado su cuerpo el día de hoy en la mañana cerca de la Villa Panamericana, necesitamos esperar para saber cuál fue el motivo de su muerte”, informó el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro.

Aunque no abundó en el móvil, se presume que su muerte no estaría relacionada con su trabajo, pues desde hace casi cuatro meses laboraba en las áreas administrativas. “Esto tendría un motivo distinto que en este momento no quisiera adelantar”.

Lemus dijo desconocer si antes el policía había recibido amenazas, pero sus familiares colaboran con las autoridades para averiguar si las hubo.

A las 11:30 horas del 25 de junio, sujetos en una camioneta Dodge Ram negra llegaron con el oficial y se presentaron como elementos de Fiscalía. Se lo llevaron junto con su auto, un Volkswagen Jetta rojo.

Cuando la familia investigó, encontraron que no fueron de la Fiscalía, por lo que denunciaron el hecho. La noche de este miércoles se localizó el auto abandonado en Hacienda del Tepeyac; y por la mañana, el cuerpo en la Villa Panamericana.

De manera extraoficial se informó que la Fiscalía llamó a declarar a varios policías de Zapopan por este hecho.

LS