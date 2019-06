Con rutas ampliadas, buscan freno a mototaxis en la ZMG

Con el fin de evitar que crezca aún más el servicio que ofrecen los mototaxis en los puntos de la metrópoli a los que no llega el transporte público, la Secretaría de Transporte extenderá todas las rutas.

Las ampliaciones serán detalladas en 15 días, durante la presentación del Programa General de Transporte. En esa fecha también se revelará el esquema de las cuencas de servicio: los vehículos que llevarán a los pasajeros en las zonas donde no pueden entrar los camiones por la dimensión de las calles.

Amílcar López, director de Transporte Público, explicó que 97 rutas (de las 130 que hay en la ciudad) ya iniciaron su modificación. Este mes terminarán las reuniones con los transportistas para afinar los cambios, aunque la meta es que todos los derroteros se ajusten antes de finalizar el año.

“Serán las mismas (rutas) que ya existen. Simplemente se abrirán para prestar un mejor servicio”, apuntó Diego Monraz, secretario de Transporte.

Aunque aún no se sabe la cifra exacta de beneficiados con esta medida, López indicó que éstos habitan principalmente en las colonias del Norponiente de Zapopan (Valle de los Molinos y Tesistán, por ejemplo), Tlajomulco (Chulavista y otros fraccionamientos del Sur), del Oriente de Tonalá, El Salto (Los Castillos y El Arenal) y algunas áreas de Guadalajara.

“Fue un proceso que se llevó de la mano con los transportistas y el Instituto Metropolitano de Planeación. A través de ellos y de la Mesa Metropolitana de Planeación se obtuvieron las quejas y sugerencias por parte de los municipios”, agregó López.

Algunos de los señalamientos hechos en esas mesas fueron que el servicio no se cubría adecuadamente y también se sugirió ampliar las rutas, una determinación que al final se tomó. Incluso los horarios de operación, que también fueron una exigencia, se van a modificar para atender todas las mejoras propuestas.

Transportistas elegirán empresa de prepago

El Ejecutivo entregará 80 mil pesos a cada unidad como subsidio para que implementen el prepago. EL INFORMADOR/F. Atilano

Durante la presentación de los sistemas y condiciones operativas de las empresas de prepago, el secretario de Transporte, Diego Monraz, señaló que habrá siete firmas encargadas de prestar el servicio de cobro electrónico para que los propios transportistas elijan la que mejor les parece.

Cuatro de esas empresas, añadió el funcionario, ya han sido certificadas; el resto está en proceso.

“En el pasado sólo había una o, en ocasiones, ninguna. Había intentos por querer forzar que compraran determinada marca de camiones o de sistemas tecnológicos, o hasta (se habló de) que servirían a grupos o a gremios sindicales. Hoy, la libertad es otro componente”.

El secretario destacó que la migración del servicio se realiza junto con los transportistas y sin pleitos. “Contamos con un gremio transportista activo, proactivo, constructivo y que está aprendiendo aceleradamente cuestiones financieras, empresariales y tecnológicas, algo que hace 10 años era imposible discutir entre ellos”.

Informó que 99% de los transportistas está dispuesto a migrar al nuevo modelo y que en dos semanas se presentará el Plan Integral, en conjunto con el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), con las rutas reordenadas.

Amílcar López, director de Transporte Público, informó que hay un presupuesto de 310 millones de pesos para subsidiar el sistema de prepago de las tres mil 817 unidades faltantes. A cada una se le entregará, máximo, 80 mil pesos.

“Habrá cambio completo” en las que cobran $9.50

Dos de cada 10 rutas que cobran 9.50 cuentan con el sistema de pago electrónico tipo alcancía, aseguró Diego Monraz, secretario de Transporte. Sin embargo, cuando el usuario paga con una moneda de 10 pesos, la “alcancía” no regresa cambio. Eso ha levantado quejas.

Y para atenderlas, Monraz explicó que ya se pidió a quienes operan estas unidades que cuenten con monedas de 50 centavos para regresar el cambio.

“Algunas empresas sí dan cambio; otras no. Hemos pedido a las que no dan cambio un desarrollo tecnológico que lo permita, aunque no estén obligados en la norma técnica”, dijo.

“Muchos transportistas ya habían modificado sus unidades con este sistema y le ponían la leyenda de ‘no da cambio’. Es un tema para superar, pero en la medida que todos vayamos cambiando a una tarjeta, esta será la solución”, concluyó.