Con amparo, nueve escuelas mantienen tiempo completo

Para tratar de frenar la eliminación del programa de Escuelas de Tiempo Completo, padres de familia de nueve planteles se organizaron y presentaron amparos para que se mantenga el modelo de horarios ampliados.

El secretario de educación del Estado, Juan Carlos Flores Miramontes, explicó que, de los 945 planteles que forman parte del programa, sólo los nueve amparados siguen operando con la jornada ampliada y con recursos aportados por los padres.

El funcionario estatal argumentó que desde su dependencia no han promovido ningún amparo y sostuvo que oficialmente no les han comunicado la extinción del programa, por lo que no dan los recursos por perdidos.

“Nosotros todavía no hemos hecho uso de un recurso legal, hay escuelas jaliscienses que lo han hecho; van nueve, según tengo registro, que han interpuesto este recurso. Como no hemos recibido información oficial que nos digan que se canceló el programa, seguimos insistiendo en la recuperación del recurso. Sabemos que los fondos de este año siguen en las arcas federales y queremos que nos digan si van a llegar por la Secretaría de Bienestar porque nosotros queremos hacer propuestas”, detalló.

Flores Miramontes añadió que la suspensión del programa afecta a maestros y personal docente que recibían compensación adicional a su sueldo.

Para este año estaba programada una asignación de 300 millones de pesos para la operación de las 945 Escuelas de Tiempo Completo en el Estado. A nivel nacional, el programa operaba en más de 25 mil planteles, con alrededor de 3.6 millones de alumnos que tenían jornadas escolares con horario extendido.

