Comunidad tepehuana de San Lorenzo Azqueltán pide destitución de visitador de CEDHJ

Habitantes de la comunidad tepehuana de San Lorenzo Azqueltán, del municipio de Villa Guerrero, denunciaron omisión de las autoridades estatales, en la atención al conflicto por la invasión a terrenos que reclaman como propiedad comunal.



Jesús Manuel Aguilar, presidente del comisariado de bienes comunales, exigió la destitución del visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) en la región norte, afirmó que no están conformes con su desempeño y presumió que estaría coludido con las autoridades municipales.



"El gobierno municipal es el que está fomentando toda esta violencia en nuestro territorio. Exigimos la destitución del visitador (de la Comisión Estatal de Derechos Humanos) de Colotlán, Martín Frutos Hernández, por estar participando en hacer esas cosas. Se mira que está en complicidad con el ayuntamiento", aseveró.



Informó que la comunidad indígena está integrada por 119 familias y sostuvo que han presentado denuncias por despojo, las cuales no han tenido seguimiento.



El representante legal de la comunidad, Rubén Ávila Tena, aseguró que existe corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno por no plantear una solución pacífica al conflicto que tiene más de 50 años. Aseveró que el presidente municipal de Villa Guerrero, Aldo Gamboa Gutiérrez, ha alentado la confrontación y la invasión de las tierras.



El abogado refirió que luchan por recuperar 38 mil hectáreas, de las 94 mil que figuran en el título virreinal en favor de la comunidad que data del año 1777. Añadió que los terrenos han sido usurpados por pequeños propietarios, ganaderos alentados por funcionarios municipales.



Los representantes de la comunidad se reunieron con la diputada, Verónica Magdalena Jiménez, presidenta de la Comisión legislativa de Asuntos Indígenas. La legisladora urgió a las autoridades estatales a intervenir en el asunto y calificó como preocupante los constantes conflictos por la invasión de tierras.

Rueda de prensa de la Diputada Verónica Magdalena Jiménez en @LegislativoJal. Desaparición de Líderes indígenas. pic.twitter.com/FBT09Rnx4R — Congreso de Jalisco (@LegislativoJal) 23 de abril de 2018



El pasado viernes 20 de abril, la ex aspirante a candidata presidencial, María de Jesús Patricio, vocera del Congreso Nacional Indígena denunció que personas armadas plagiaron en el municipio de Totatiche al concejal de San Lorenzo de Azqueltan, Catarino Aguilar y a uno de sus hermanos. Según informaron los representantes de la comunidad, las dos personas fueron localizadas horas después; golpeados y amedrentados para que no continúen con su lucha por las tierras.

LS