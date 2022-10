Luego de que ayer los Diputados Federales avalaron una reforma a la Ley General de Educación para prohibir la venta y publicidad de comida chatarra adentro y afuera de escuelas, padres de familia se dijeron a favor de la nueva medida.

La iniciativa fue avalada tras el aval de 479 votos a favor de los legisladores y enviada al senado, donde deberá ser aprobada para entrar en vigor.

En escuelas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, como la Urbana 69 y la Primaria Federal “El Leal”, madres y padres calificaron como positiva la modificación a la ley.

Mary esperaba a su hija afuera de la escuela Federal “El Leal” y destacó que la medida le parece eficiente, ya que hay muchos planteles escolares donde aún venden dulces, chocolates y refrescos.

Dijo que es importante que se regule, pero también de explicar a los infantes por qué se tomó esa decisión.

“Frutas, verdura, lo más posible que puedo darles lo mejor. Las tiendas cada que vamos son dulces. Les comento por qué no deben de comer tanta papita, tanto dulce y en el que les afecta. Todos los papás deberíamos hacer lo mismo. Se les puede elevar mucho el azúcar que los ponga hiperactivos y aparte las caries en los dientes, problemas de enfermedades como la diabetes, les he dicho de las enfermedades infantiles, igual puede ser por herencia y se les puede desencadenar”, comentó.

Por su parte, Azucena comentó afuera de la escuela de primaria federal que esperaba a su hijo de tercer grado y destacó que ahora sabrán que en el recreo se les venderá comida saludable.

“Me parece muy bien eso porque a veces los niños se alimentan muy mal en la escuela y uno busca a veces descansar de hacerles lonche y esperamos que se alimenten bien y te encuentras con papitas, refrescos y está muy bien eso con esa norma”, acotó.

Mayte, también madre de familia, destacó que en “El Leal” el director ya tenía prohibido desde hace algún tiempo las frituras, comida chatarra, etc.

“De hecho, nos comentó el director que es por lo mismo que como es comida chatarra, no les permite tener algún tipo de comida chatarra, y también por lo que ha habido de que no haya vendedores afuera. Al final no se sabe qué traigan los dulces”, dijo.

En la Urbana 69 estaba una señora vendiendo “churritos” con chile y había familiares que les compraban, al cuestionarlos, también vieron positiva la prohibición.

Elena detalló que es excelente la intención de quitar la comida chatarra dentro de las cooperativas y afuera.

“La intención es buena, así los niños no comen tanta comida chatarra, es bueno que la quiten y afuera también que se regule que ya no coman tanto chunche, tanta cochinada, en casa no les compró dulce”.

Christian Sánchez estaba esperando a sus sobrinos y también consideró positiva la reforma a la ley.

“Está bien que no se les venda ni adentro, ni afuera, no debe de vender ese tipo de alimentos, se me hace muy bien la iniciativa, cuidar la alimentación y claro que se tiene que empezar desde casa, y que se transmita en la escuela y que no se vendan ese tipo de alimentos”, acotó.