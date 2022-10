Colonia Americana, el barrio más genial del mundo: Time Out

Time Out , marca global de medios y hospitalidad, nombró a la colonia Americana de Guadalajara, Jalisco, como el vecindario más genial del mundo para que las personas lo visiten.

James Manning, editor de viajes de Time Out, explicó en la página oficial de la empresa que auque México se ha clasificado entre los destinos turísticos más geniales del mundo durante algunos años, "Guadalajara está emergiendo como una visita obligada. La Colonia Americana es el lugar para estar ahora mismo. Es el hogar de una comunidad creativa que supera los límites, un número creciente de lugares increíbles para comer y una de las mejores vidas nocturnas del occidente. Y la vida en la calle es inigualable”.

En la lista anual de los vecindarios más "cool" del mundo de Time Out se incluyen también Cais do Sodré, en Lisboa, en el segundo lugar, y Wat Bo Village en Siem Reap, en Camboya, en el número tres.

Ridgewood, en Nueva York y Mile End, en Montreal tienen las posiciones cuatro y cinco.

Además, en el lugar 51 de la lista también se encuentra Versalles, Puerto Vallarta.

La publicación de la empresa refiere que es la primera vez que una colonia de Guadalajara figura en la lista de "Time Out's Coolest Neighborhoods in the World", que ya va por su quita edición.

Time Out señala que la finalidad de la lista "es apoyar a los viajeros y residentes a meterse en la piel de los vecindarios urbanos más distintivos del mundo en este momento".

“Cada año le pedimos a nuestra audiencia internacional de Time Out y a nuestro equipo global de expertos locales de Time Out que nominen las áreas de las ciudades en este momento que tienen la mejor combinación de cultura de vanguardia, comidas y bebidas asequibles, vida en la calle, vida nocturna y comunidad. No son destinos corporativos homogeneizados, sino áreas que tienen un ambiente independiente y acogedor”, explica Dave Calhoun, director de contenido para América del Norte y el Reino Unido en Time Out.

Añadió que: “Es posible que pueda caminar a través de ellos en media hora o menos, pero están repletos de experiencias suficientes para pasar días explorando”.

Lista de los vecindarios más geniales del mundo:

1. Colonia Americana, Guadalajara (México)

2. Cais do Sodré, Lisboa (Portugal)

3. Aldea de Wat Bo, Siem Reap (Camboya)

4. Ridgewood, Nueva York (EE. UU.)

5. Mile End, Montreal (Canadá)

6. Barrio Logan, San Diego (EE.UU.)

7. Shimokitazawa, Tokio (Japón)

8. Cliftonville, Margate (Reino Unido)

9. Barrio Yungay, Santiago (Chile)

10. Cours Julien, Marsella (Francia)

11. Shawlands, Glasgow (Reino Unido)

12. Dundas West, Toronto (Canadá)

13. Vila Madalena, São Paulo (Brasil)

14. San Isidro, La Habana (Cuba)

15. Neukölln, Berlín (Alemania)

16. Avondale, Chicago (EE. UU.)

17. Walthamstow, Londres (Reino Unido)

18. Sants, Barcelona (España)

19. Pequeña India, Singapur

20. Riona Sanità, Nápoles (Italia)

21. Silver Lake, Los Ángeles (EE. UU.)

22. Wan Chai, Hong Kong

23. Barrio de Las Letras, Madrid (España)

24. Vesterbro, Copenhague (Dinamarca)

25. West End, Vancouver (Canadá)

26. Levinsky, Tel Aviv (Israel)

27. Fitz Roy, Melbourne (Australia)

28. Kilimani, Nairobi (Kenia)

29. Coconut Grove, Miami (EE.UU.)

30. Barrio Norte, Manchester (Reino Unido)

31. Letná, Praga (República Checa)

32. Noord, Ámsterdam (Países Bajos)

33. Marrickville, Sídney (Australia)

34. Chacarita, Buenos Aires (Argentina)

35. Isla Kelham, Sheffield (Reino Unido)

36. Dogpatch, San Francisco (EE. UU.)

37. Ximending, Taipéi (Taiwán)

38. Sea Point, Ciudad del Cabo (Sudáfrica)

39. Pagrati, Atenas (Grecia)

40. Santurce, San Juan (Puerto Rico)

41. Barrio Escalante, San José (Costa Rica)

42. Centro de Ubud, Bali (Indonesia)

43. Kingsland, Auckland (Nueva Zelanda)

44. Alto Marais, París (Francia)

45. Bandra West, Bombay (India)

46. Thonglor, Bangkok (Tailandia)

47. Fortitude Valley, Brisbane (Australia)

48. Moda, Estambul (Turquía)

49. Stoneybatter, Dublín (Irlanda)

50. Ciudad FESTAC, Lagos (Nigeria)

51. Versalles, Puerto Vallarta (México)