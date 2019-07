Colegios de ingenieros dudan de conclusión de Línea 3 este año

Los colegios de ingenieros cuestionaron que las obras de la Línea 3 del Tren Ligero quedarán terminadas a final de año, pues ni las autoridades federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ni las estatales del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) les han dejado revisar los avances en los túneles, manifestó Armando Bréñez Moreno, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ).

"Lo que no me puedo comprometer a decir que sí queda terminado es todo lo que va subterráneo, porque no sabemos el estatus ni nos han mandado información ni la SCT delegación Jalisco ni la SCT México, hemos estado pidiendo información y sobre todo que nos den el acceso".

Explicó que desde hace tiempo han solicitado a Siteur que les permitan ingresar a los túneles, pero éste los envía a SCT Jalisco, y de ahí los mandan a la SCT en la capital y al final los regresan a Jalisco.

"Que nos den el acceso para mandar a los técnicos y que nos digan cómo se encuentra ese avance y con qué fuerza de trabajo están atacando esos frentes".

El presidente ignora las razones por las cuales las autoridades no les han permitido revisar los avances, por lo que él presume que la obra concluirá hasta mediados de 2019.

"Para eso pedimos que nos den oportunidad de accesar para ir de la mano y si se termina este año qué mejor. No estamos en contra de que no se termine, queremos que se termine, pero tenemos que decirle a la ciudadanía la verdad porque esa obra se tiene terminando desde hace dos años".

