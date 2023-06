Las altas temperaturas nos provocan la necesidad de buscar alternativas para mantenernos frescos, entre ellas la de hidratarnos lo mejor posible en sabor y experiencia, la tentación que produce el calor nos llama inconscientemente a una cerveza bien fría, pero ¿Es prudente aliviar el calor con alcohol?, acá te contamos.

Las altas temperaturas que entran a Jalisco y a México con motivo de la tercera ola de calor hacen que las tardes sean completos calvarios si no permanecemos hidratados, pero aunque se antoja, y de alguna forma representa un alivio, la cerveza no es la mejor solución para combatir las altas temperaturas ya que pueden producir en nuestro cuerpo una aceleración en el desecho de líquidos.

“La respuesta es rotundo NO, en cuanto al alcohol y la cafeína producen diuresis esto significa que vamos a excretar más líquidos, entonces completamente no, el alcohol no es ideal para hidratarse”, respondió la Nutrióloga Susana Martínez Domínguez.

De acuerdo con la Nutrióloga basta con la pérdida de entre el 1 y 2% de los líquidos del cuerpo para experimentar una deshidratación leve, si no tenemos cuidado y nos exponemos de forma prolongada a altas temperaturas nos podemos arriesgar a perder un 20% de los líquidos lo que podría ser fatal para nuestra salud.

“Si nos exponemos al sol por largo tiempo tu cuerpo está sudando durante más tiempo y si no estás cuidando la cantidad de líquidos que estás ingiriendo se vuelve algo preocupante. Una deshidratación leve se puede considerar cuando hay una pérdida de líquidos entre el 1 y 2%, desde entonces ya puedes empezar a presentar síntomas cognitivos, que empieces a sentir mareos, a sentirte como medio desubicado y solo con el 1 al 2 por ciento. Ya teniendo una pérdida del 20% de los líquidos corporales, ya estamos hablando de una deshidratación muy grave, que incluso puede llevar a la inconsciencia, al coma o a la muerte”, precisó Susana Martínez.

Añadió que es posible identificar la deshidratación cuando se produce la sensación de sed, cuando sentimos la boca seca, estamos orinando y sudando menos de lo habitual, la piel se siente seca, y se tiene una sensación de cansancio, dolor de cabeza, mareos, pérdida del apetito e incluso puede haber cambios en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca.

¿Cómo hidratarse adecuadamente?

La frescura del hielo es engañosa y aunque da la sensación de frescura ya sea en cervezas, refrescos o jugos lo correcto es siempre preferir el agua natural sin otro aditivo para asegurar la adecuada hidratación, según Martínez Domínguez no existe otro sustituto para el agua.

“Es importante tomar agua y nada va a sustituir el agua natural, el consumo de agua puede variar dependiendo de la persona, pero por lo general el consumo debe ser de dos a tres litros de agua a lo largo del día, además nos podemos apoyar de otros alimentos de alimentos que contengan grandes cantidades de agua como la fruta o la verdura”,indicó

Entre las frutas con alto contenido de agua destacan la sandía, melón, pepino dulce, piña, papaya, mandarina, naranja, granadilla, fresa, uvas y otras, en lo que refiere a vegetales se pueden consumir lechuga, espinaca, betarraga, rabanito, zanahoria, tomate, nabo, cebolla, hojas de acelgas y otras.

¿Qué hacer si se padece deshidratación?

Frente al contexto de calor es probable que al menos una vez te toque presenciar un golpe de calor o de severa deshidratación, por lo que Susana Martínez Domínguez especificó qué acciones emprender ante una situación de riesgo, pero es importante señalar que lo mejor siempre será acudir a un centro médico para cualquier emergencia para un hidratación inmediata por medio de intravenosa:

“Mientras el paciente esté consciente se podrá administrar líquidos y suero (antes que preferir las marcas comerciales está vida suero oral), en pequeños sorbos constantes y según la tolerancia del paciente, se debe vigilar la mejoría de la sequedad de la boca, que pueda orinar y que esté activo. Si el paciente ya no está consciente, es sumamente necesario llevarlo y hacer un proceso de rehidratación intravenosa, Imagínate la velocidad en la que se tiene que hidratar a la persona para que no llegue a tener un daño orgánico, ya que como te comentaba, la deshidratación puede llevar a la muerte”, concluyó.

