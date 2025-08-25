Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 25 de agosto de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 25 de agosto anticipa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 89%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

