El chubasco registrado el día de ayer en la AMG no fue atípico, explicó el Maestro, Armando González Figueroa, Meteorólogo Operativo del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, quien aseguró que se debió a un cambio de sistema anticiclónico.

El cambio de dirección que tomó el sistema anticiclónico ubicado sobre la Área Metropolitana de Guadalajara el cual se alejó hacia el noreste de Jalisco, provocó la entrada de humedad a la zona del AMG y con ello la creación de nubes y algunos chubascos la noche de este 27 de mayo, situación que continuará en los próximos días de esta última semana del mes.

Sin embargo, las altas temperaturas continuarán a la llegada del mes de junio debido a que se aproxima otro sistema anticiclónico que evitará la creación de nubosidad aseguró González Figueroa.

“El día de hoy y el día de mañana hay probabilidad de lluvia, algún chubasco de forma muy aislada, tal vez sea en Tlaquepaque, tal vez en Zapopan, porque se ve que va haber en la región centro, pero no se sabe dónde va a caer, pero tenemos estas lluvias que no son parte de la temporada”, el investigador del IAM aclaró que esta nubosidad no corresponde al temporal de lluvias de este año.

El experto también anticipó que el periodo de lluvias este año tendrá poca densidad de agua y prevé que llegue después del 10 de junio, “las lluvias empiezan como el 10, 12, 15 de junio, los modelos indican que se va a atrasar el periodo de lluvias o que tengan un déficit, tal vez sean lluvias poco intensas pero sí se ve que en los modelos se presenta ese patrón” , informó Armando González Figueroa.

La sequía y baja densidad en la lluvia ya prevé afectaciones en el país, por ejemplo, el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) anunció que la cosecha de frijol se reducirá en el país y uno de los motivos es la sequía prevista para este año, aunque también la falta de semilla y de créditos a los agricultores influirá.

Tan sólo en la producción para el ciclo de Primavera-Verano 2024 se espera una caída del 10% con respecto al año anterior.

Por su parte la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco) recibió en este año más de 19 mil solicitudes de productores agrícolas y pecuarios para obtener apoyos para sobrellevar la sequía que padecieron en 2023.

El temporal a decir del investigador no es alentador, sin embargo aseguró que por lo pronto las otras regiones que experimentarán nubosidad y chubascos con la región Altos y la Ciénega, aunque también según los datos de lAM tendrán temperaturas entre los 35 y 37 grados centígrados.

El SIAPA por su parte recomienda a la ciudadanía evitar desperdiciar el agua regando el pavimento y pide cuidar el agua regando las plantas en la noche, reciclando el agua de las lavadoras, lavando los vehículos con agua en cubetas.

El investigador de la Universidad de Guadalajara, José Arturo Gleason Espíndola, refirió la necesidad de que las ciudades deben convertirse en captadoras de agua de lluvia, deben generar servicios ambientales y las comunidades deben de ser sensibles al tema del agua.

