De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, algunas zonas de la Ribera de Chapala arrancan la semana con una probabilidad de lluvia considerable, pues las precipitaciones se esperan durante la mayor parte del día, aunque se espera que sean más intensas y vengan acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y en la noche.

Clima Ribera de Chapala HOY lunes 25 de agosto de 2025

Ajijic

De acuerdo con Meteored, Ajijic presenta una probabilidad de lluvia constante durante todo el día, aunque se espera que estos eventos sean de mayor intensidad durante la tarde, cuando también podrían venir acompañados de actividad eléctrica.

Hora Probabilidad de lluvia 9:00 30% 11:00 30% 14:00 50% 17:00 70% 20:00 70% 23:00 60%

En cuando a temperatura, se prevé una máxima de 23° C, y una mínima de 18°.

Jocotepec

Jocotepec cuenta con un 90% de probabilidad de lluvia para el día de hoy. La posibilidad es constante, y por la tarde las tormentas podrían venir acompañadas de descargas eléctricas.

Hora Probabilidad de lluvia 9:00 30% 11:00 50% 14:00 60% 17:00 70% 20:00 60%

Se prevé una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 17°.

Chapala

Chapala despierta con una probabilidad de 40% de una lluvia débil, aunque se espera que durante la mañana predomine una combinación de nubes y claros. Durante la tarde se esperan tormentas con descargas eléctricas.

Hora Probabilidad de lluvia 9:00 40% 14:00 40% 17:00 70% 20:00 80% 23:00 60%

Se estima una temperatura máxima de 23° C, y una mínima de 17°.

Ocotlán

Ocotlán arranca el día con un cielo cubierto, y durante la mañana se espera que permanezca parcialmente nublado. La probabilidad de lluvia se concentra en horas de la tarde y la noche:

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 80% 20:00 60% 23:00 60%

Las precipitaciones podrían venir acompañadas de actividad eléctrica. Además, se espera una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 17°.

