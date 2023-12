De enero a noviembre de 2023 apenas hubo 100 días dentro de la norma conforme el promedio del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA), en la ciudad, de un total de 333 días transcurridos en ese periodo según documenta el sistema MIDE Jalisco. Esto significa una tercera parte de los días.

La plataforma describe que este indicador muestra el número de días en los cuales la calidad del aire se encontró dentro del intervalo definido entre 0 y 100 puntos IMECA para todos los contaminantes. “Es decir, indica el número de días en que la calidad del aire se encuentra entre las categorías de buena y regular”.

Para reportar la calidad del aire, el índice emplea cinco categorías: buena, cuando el índice se encuentra entre 0 y 50 puntos IMECA; regular, entre 51 y 100 puntos IMECA; mala, entre 101 y 150 puntos IMECA; muy mala, entre 151 y 200 puntos IMECA, y extremadamente mala, arriba de 201 puntos IMECA.

El dato

Valores históricos (Días con buena calidad de aire)

2017: 201

2018: 105

2019: 75

2020: 125

2021: 114

2022: 127

*2023: 100

*Hasta noviembre.

Esto significa cada rango

-Calidad de aire buena (De 1 a 50 puntos IMECA): Ideal para realizar actividades al aire libre.

-Calidad de aire regular (De 51 a 100 puntos IMECA): Se pueden realizar actividades al aire libre. Pueden presentarse posibles molestias en niños y adultos mayores, así como personas con enfermedades respiratorias.

-Calidad de aire mala (De 101 a 150 puntos IMECA): Se pueden presentar efectos a la salud, en particular para grupos vulnerables, como personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, adultos mayores, niños. Se recomienda evitar actividades al aire libre y acudir al médico si presenta síntomas respiratorios o cardiacos.

-Calidad de aire muy mala (De 150 a 250 puntos IMECA): Se relaciona con mayores efectos adversos a la salud en población en general, particularmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares y/o respiratorias como el asma. Se pide que la población no salga de casa y cierren las ventanas. Acudir al médico si presenta síntomas respiratorios o cardiacos.

-Calidad de aire extremadamente mala (Más de 250 puntos IMECA): Niveles causantes de efectos adversos a la salud de la población en general, en particular los niños y adultos mayores con enfermedades cardiovasculares y/o respiratorias como el asma. Se pide que la población no salga de casa y cierren las ventanas. Puede haber complicaciones graves en los niños y los adultos mayores con enfermedades cardiovasculares y/o respiratorias. Se pide no usar el automóvil.

Sugerencias a la población

Ante una contingencia atmosférica, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) pide a la ciudadanía atender las siguientes recomendaciones:

1. Mantenerse informado respecto a los niveles de calidad de aire a través de la cuenta de Twitter @AireySaludAMG. Se puede consultar la calidad del aire en tiempo real en el sitio: https://aire.jalisco.gob.mx/

2. Evitar las actividades al aire libre, recreativas y de ejercicio.

3. Cerrar puertas y ventanas para evitar que los contaminantes ingresen al interior de los inmuebles.

4. Tener especial cuidado con niños menores a cinco años, adultos mayores, asmáticos y personas con problemas respiratorios crónicos.

5. Queda estrictamente prohibido cualquier quema o fogata a cielo abierto.

6. Tomar líquidos en abundancia y evitar fumar.

7. Disminuir el uso de vehículos automotores.

MF