Mantener el esquema de vacunación completo es imprescindible para evitar infecciones de vías respiratorias. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el riesgo de contraer estas enfermedades se incrementa hasta 30 por ciento durante la temporada invernal, razón por la cual en Jalisco se cuenta con una campaña activa para aplicar biológicos contra padecimientos prevenibles por vacunación.

Mantener el esquema de vacunación completo es imprescindible principalmente de las vacunas hexavalente, DPT, neumococo en niñas y niños, así como la vacuna contra la influenza en niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, personal de salud, embarazadas, adultos mayores de 60 y más años y población de 5 a 59 años de edad con comorbilidades”, indicó el Director de Gerencia en Políticas Públicas de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Ángel Israel Nuño Bonales.

En un comunicado el funcionario agregó que los principales virus circulantes son los coronavirus incluidos el SARS-COV-2, los Enterovirus, Rinovirus, Adenovirus, Influenza, Para influenza y Sincitial Respiratorio; la mayoría de ellos puede provocar desde los síntomas leves de la gripa estacional o catarro común y en personas vulnerables pueden evolucionar a una neumonía o incluso agregar una infección bacteriana que afecte oídos, garganta o pulmones.

“Durante esta temporada de invierno aumentan los síntomas respiratorios, especialmente las gripas comunes, la mayoría son provocadas por el descenso de las temperaturas y otros por distintos virus, es importante no automedicarse, mantente bien hidratado, vacúnate y acude al médico en caso de iniciar con alguna enfermedad respiratoria, un catarro común no tratado de forma adecuada puede convertirse en neumonía, no te automediques”, apuntó Nuño Bonales.

Las infecciones virales respiratorias suelen durar menos de 15 días, son autolimitadas, se transmiten por vía aérea de una persona enferma hacia una persona sana; las personas más vulnerables suelen ser los menores de 5 años, los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con alguna enfermedad crónica en especial aquellas que no tengan un adecuado control.

Asimismo, señaló que el 90 por ciento de las infecciones respiratorias infecciosas son de origen viral, por lo que no requieren de antibióticos para su manejo y es importante evitar la automedicación.

Reiteró el llamado a la población para continuar con las acciones preventivas como: cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar, usar pañuelos desechables para contener las gotitas respiratorias o las secreciones, realizar higiene de manos frecuente, al estar enfermo no acudir a lugares concurridos, mantener los espacios ventilados, consumir abundantes líquidos y no automedicarse.

Atención en el hogar

Recordar que es básica la revisión y atención médica.

Ofrecer líquidos claros abundantes.

Si sólo toma pecho materno, ofrecérselo con más frecuencia.

Mantener permeables las fosas nasales mediante el aseo y/o la aplicación de suero fisiológico o de agua tibia con sal, mediante un gotero.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

No arropar demasiado al niño enfermo para evitar la sudoración.

Fiebre, controlarla con baño de agua tibia.

