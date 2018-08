Clemente Castañeda va por defensa de migrantes en EU

Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alertó que el número de mexicanos deportados aumentó de manera exponencial en los últimos meses, Clemente Castañeda, senador electo por Jalisco, señaló que parte de su agenda en la Cámara alta será proteger a los migrantes.

Durante su participación en el foro “Agenda Migrante en Movimiento”, que se desarrolló este fin de semana en Chicago, Illinois, Castañeda propuso que “el paso fundamental que creo que tenemos que dar, y eso es lo que vengo a ponerles a disposición, es que fortalezcamos la unidad de la comunidad”. Estuvo en una reunión con migrantes de la Entidad, originarios de Lagos de Moreno, Tepatitlán, Ameca y Ahualulco.

Con los líderes migrantes, el senador electo acordó generar un plan de trabajo para defender a la comunidad radicada en Estados Unidos, señalada por el presidente Donald Trump como parte del problema de aquel país.

“No hay lugar en Estados Unidos donde yo me pare, donde no me digan que los problemas son exactamente los mismos. Claro, con sus matices y la situación que priva en cada localidad, pero en todos lados me dicen: ‘nosotros queremos defender nuestros derechos y tenemos un Gobierno que no hace absolutamente nada por nosotros’”, dijo.

Por su parte, los líderes migrantes entregaron un paquete de propuestas al senador, entre las que destaca la creación “de la figura de diputado migrante para garantizar la representación de esta población en el Congreso Federal y la creación de una Secretaría de Atención Migrante”.