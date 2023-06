La tarde de ayer el líder de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda Hoeflich, fue hospitalizado a razón de presentar dolores agudos en la espalda.

El senador habría interpretado que se trataba de una consecuencia del sobre trabajo y el estrés; sin embargo, tras la intervención del personal médico se determinó que padecía de una hernia en las cervicales, por lo que será sometido a cirugía en las próximas horas.

Por medio de un video en su cuenta de Twitter el emecista compartió los detalles de su padecimiento, además precisó que la cirugía no lo dejará fuera de sus aspiraciones por la gubernatura de Jalisco rumbo a las elecciones de 2024: “Estoy muy optimista, entero y con muchas ganas de recuperarme muy pronto. Lo digo sobre todo para quienes me quieren de una vez descartar de la contienda electoral del 2024, pues les digo no, no va a ser tan fácil. Me voy a recuperar, voy a salir más fuerte que nunca y nos vamos a ver muy pronto", comentó.

Este es uno de los retos más difíciles que he enfrentado en mi vida y estoy seguro que saldré adelante, más fuerte y listo para lo que viene.



— Clemente Castañeda H (@ClementeCH) June 28, 2023

Añadió que luego de ser internado, con motivo de su estado de salud y la recomendación de los especialistas, deberá suspender parte de sus agenda y actividades legislativas respectivas hasta su recuperación, incluida la gira por Jalisco.

“Por recomendación de los médicos justamente por esos dolores incluso por prescripción médica es que tuve que suspender gran parte de la agenda pública incluida la gira por Jalisco así es que aprovecho para mandarles. Un abrazo y un saludo a mis amigas y amigos de los distintos municipios del estado y ofrecerles una disculpa por cancelar la asistencia, pero hoy estamos en esta circunstancia”, expresó Castañeda.

Precisó que aunque el dolor lo tenía desde hace tiempo y han sido meses complicados a consecuencia de los dolores no piensa dejar sus aspiraciones a la candidatura, afortunadamente, de acuerdo con los doctores, el estado de salud del senador es bueno, por lo tanto, podrán practicar la cirugía en las siguientes horas y no habría ningún impedimento para continuar con sus labores tras la adecuada recuperación.

