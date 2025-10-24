Clausuran "mansión del terror" de La Minerva por no contar con licencia para operar

Por no ofrecer las condiciones de seguridad necesarias, ni contar con todos los permisos para su operación, el Gobierno de Guadalajara clausuró esta noche un espacio temático acondicionado como: "mansión del terror", ubicado en el cruce de Avenida Vallarta y Diagonal Golfo de Cortés, a unos metros de la Glorieta Minerva.

En un operativo encabezado por la presidenta Verónica Delgadillo, y con la participación de personal de Inspección y Vigilancia así como de la Comisaría de Seguridad Ciudadana, fueron colocados sellos de clausura en el establecimiento, luego de que este no cumpliera con los requisitos establecidos por la Coordinación de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos.

Según informó la alcaldía en un comunicado, la medida tiene como objetivo garantizar la seguridad e integridad de las personas que asisten al lugar.

"Ellos tramitaron una licencia para poder operar, para dar este tipo de espectáculos y que pudieran venir las personas a realizar sus recorridos en esta casa del terror, pero no habían cumplido con todos los requisitos que solicita protección civil para garantizar la integridad de las personas que vienen a este tipo de espectáculos, que no se pongan en riesgo", explicó la alcaldesa en un video compartido en sus redes sociales oficiales.

"Protección Civil vino y les dijo que no habían cumplido con todos los requisitos y bueno, a ellos no les importó, pisotearon la ley y decidieron abrir. Nosotros no tenemos tolerancia ante este tipo de acciones porque, repito, lo que hacen es poner en riesgo la integridad de las personas", insistió la alcaldesa.

Lo anterior porque, refirió Verónica Delgadillo, "la prioridad de esta administración es la seguridad y cuidado de las personas", además de mantener un compromiso de orden y respeto a la ley, por lo que este tipo de faltas no serán toleradas.

El establecimiento, habilitado como una casa del terror, que incluso se anunciaba en spots comerciales y redes sociales, deberá subsanar las peticiones de Protección Civil y cumplir con todos los requisitos previstos en los ordenamientos municipales si desea volver a abrir. Mientras eso ocurre, el espacio permanecerá clausurado.

YC