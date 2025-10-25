Bomberos de Zapopan rescatan a un hombre que cayó en un colector pluvial en Periférico y Vallarta

El día de ayer, oficiales de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan lograron el rescate de un hombre que cayó al interior de un colector pluvial.

El incidente fue atendido por oficiales de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de la Base 4 de la dependencia. Los elementos se presentaron en el trébol vial de Periférico y Avenida Vallarta y avistaron al hombre que había caído al interior de un colector pluvial de aproximadamente tres metros de profundidad.

Los uniformados con el apoyo de una escalera portátil y un triángulo de evacuación lograron realizar la extracción del sujeto.

Tras la valoración inicial de paramédicos, se pudo constatar que el sujeto presentaba varios golpes, aunque no se detectaron lesiones que comprometieran su vida. No obstante, familiares del accidentado prometieron llevarlo a una revisión médica exhaustiva para confirmar que la salud estuviese fuera de peligro.

Para reportar cualquier situación o incidente ante Protección Civil y Bomberos de Zapopan, recuerda que puedes marcar al número global de emergencias, el cual es el 911, y canalizar la situación con la dependencia que los operarios consideren correcta. De igual manera, en caso de tener identificada la emergencia, puedes considerar marcar al 33 3818 2203 de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan.

