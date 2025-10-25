Se acerca el 31 de octubre y si no cuentas con tu disfraz, en esta nota te mostramos los mejores lugares para rentar tu "outfit" para poder espantar a cualquier que se te cruce este Halloween en Guadalajara.Basados en las calificaciones más altas que usuarios de Google han dado a estos negocios, te mostramos los mejores lugares para rentar un disfraz para el viernes de la siguiente semana.Los locales de renta de ofertan un amplio catálogo de imágenes, accesorios e ideas para que solo te preocupes por disfrutar este día de brujas. Todos ellos cuentan con calificaciones superiores a las cuatro estrellas y media.En varios de ellos está la opción de renta o compra de tu disfraz. A continuación te mostramos la información general para que puedas acudir a rentar tu disfraz.Disfraces Fernández 4.9 estrellas Disfraces Adisfrazar 4.9 estrellas Disfraces Kawaii 4.9 estrellas Disfraces Alon Chris 4.8 estrellas en ZapopanDisfraces - El Baúl de la fantasía 4.8 estrellas Disfraces El Maguito "Luigui" 4.8 estrellas * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB