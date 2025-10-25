Se acerca el 31 de octubre y si no cuentas con tu disfraz, en esta nota te mostramos los mejores lugares para rentar tu "outfit" para poder espantar a cualquier que se te cruce este Halloween en Guadalajara.

Basados en las calificaciones más altas que usuarios de Google han dado a estos negocios, te mostramos los mejores lugares para rentar un disfraz para el viernes de la siguiente semana.

Los locales de renta de ofertan un amplio catálogo de imágenes, accesorios e ideas para que solo te preocupes por disfrutar este día de brujas. Todos ellos cuentan con calificaciones superiores a las cuatro estrellas y media.

En varios de ellos está la opción de renta o compra de tu disfraz.

Estos son los mejores lugares para rentar tu disfraz de Halloween en Guadalajara

A continuación te mostramos la información general para que puedas acudir a rentar tu disfraz.

Disfraces Fernández 4.9 estrellas

Dirección : De Las Cortes 3128

: De Las Cortes 3128 Horario: Martes a viernes de 10 a 14 horas, luego e 16 a 20 horas. El sábado de 10 a 14 horas.

Disfraces Adisfrazar 4.9 estrellas

Dirección : Calle Ramon Serratos 1820,

: Calle Ramon Serratos 1820, Horario: de 11 a 15 horas y luego de 18 a 20:30 horas, o en sábado de 11 a 15 horas.

Disfraces Kawaii 4.9 estrellas

Dirección : Lucio Blanco 767B

: Lucio Blanco 767B Horario: Lunes a viernes de 11 a 14 horas; más 16 a 19 horas. Luego, el sábado es de 10 a 14 horas.

Disfraces Alon Chris 4.8 estrellas en Zapopan

Dirección : Av. Hidalgo 45

: Av. Hidalgo 45 Horario: De lunes a sábado de 10 a 17 horas de lunes a viernes

Disfraces - El Baúl de la fantasía 4.8 estrellas

Dirección : C. Nudo de Cempoaltepetl 872-Local 5 y 6

: C. Nudo de Cempoaltepetl 872-Local 5 y 6 Horario: De 10:30 horas a 14:30 de lunes a viernes; sábados de 14:30 a 18:30 horas.

Disfraces El Maguito "Luigui" 4.8 estrellas

Dirección : La Cuesta 442

: La Cuesta 442 Horario: Todos los días de 9:00 horas a 21:00 horas a excepción del domingo que se trabaja de 16 horas a 20 horas.

OB