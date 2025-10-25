El día de hoy se realizará el tradicional desfile del Día de Muertos en Guadalajara provocando el cierre vial de una avenida por un largo tramo, por lo que deberás tomar en cuenta rutas alternas si requieres trasladarte en las zonas de la colonia Americana o por el Centro Histórico de Guadalajara.

El Desfile de Día de Muertos se realizará este sábado 25 de octubre a partir de las 18:00 horas. El punto de arranque será en avenida Miguel Hidalgo y Costilla, pasando por Av. Chapultepec, hasta llegar a Plaza Guadalajara, en el Centro Histórico del municipio.

En el evento participarán cientos de artistas, bailarines, músicos y voluntarios que darán vida a un espectáculo que comienza a volverse tradición en la ciudad.

Si bien el desfile comienza a las 18:00 horas, algunas vialidades comenzarán a cerrarse a partir de las 16:00 horas para organizar y facilitar el paso del contingente. A continuación te mostramos las rutas alternas propuestas por Policía Vial Jalisco.

Estas son las rutas alternas y rutas de desvío por el Desfile de Día de Muertos

La Policía Vial estatal publicó el siguiente mapa explicando qué calles y avenidas de la ciudad serán afectadas, y cuáles otras se dispondrán para desahogar el tráfico que se presente en la zona.

El desfile se llevará a cabo por la avenida Miguel Hidalgo y Costilla desde avenida Chapultepec hasta la Plaza Guadalajara en el Centro Histórico. Por ello, se establecen como rutas de desvío en traslados desde o para el centro:

San Felipe

Juan Manuel

Avenida Ignacio Luis Vallarta

Manuel López Cotilla

Así mismo, se toma en cuenta como rutas alternas:

Avenida de la Paz

Manuel Acuña

Juan Álvarez

En caso de que el traslado requiera atravesar el contingente, puedes tener en cuenta las rutas de desvío:

Avenida de las Américas

Calzada Independencia

O la ruta alterna

Luis Pérez Verdía

