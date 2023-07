Claudia Sheinbaum destaca unidad de Morena durante visita a Jalisco

Durante su visita a Guadalajara y como parte de la asamblea ofrecida este día ante simpatizantes en la Plaza Juárez, Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, destacó la unidad del movimiento de cara a la elección de la figura que representará a Morena de cara a la elección presidencial del 2024.

Pero dijo, las y los integrantes de este partido quienes buscan encabezar “la coordinación por la defensa de la transformación”, han acordado mantenerse en unidad por el bienestar del País.

“Por encima de todo siempre va a haber unidad en nuestro movimiento, no nos vamos a dividir, eso es fundamental. Porque la única manera de que los demás avancen es si nosotros nos dividimos, pero se van a quedar con las ganas porque nosotros vamos a estar unidos en todo este camino y hacia adelante”, expresó.

Recordó que para elegir a la figura que representará a Morena en la próxima contienda electoral se llevará a cabo una encuesta a finales de agosto, y que será el día 6 de septiembre cuando se conozca quién será la persona que encabece la tarea para dar continuidad a la transformación. Resaltó también que de las personas que buscan ser la figura cinco son hombres y similares ella es mujer, siendo este un diferenciador.

“Es tiempo de una mujer, porque México también está cambiando para las mujeres. ¿Cuándo había habido un gabinete paritario? Nunca, por primera vez lo tenemos con Andrés Manuel, por primera vez hay mujeres en puestos de poder. El machismo y la discriminación se están quedando en el pasado”, destacó.

Señaló, desde que se sumó a Morena se puso como meta escuchar “los sentimientos de la nacion”, tal como lo hizo José María Morelos, y como parte de los trabajos por la continuidad del partido en el País, por ello hoy se ha dado a la tarea de visitar los 32 estados, recordando que hoy se cumplen tres semanas de haber comenzado el camino emprendido por ella y el resto de las figuras como parte de los trabajos.

También hizo un breve recordatorio sobre en qué consiste la cuarta transformación. La primera fue la Independencia de México que hizo al territorio una nación soberana; la segunda fue la Reforma impulsada por Benito Juárez, para convertir al País en una nación civil; la tercera la Revolución Mexicana, que trajo nuevas reformas a México por justicia social, y la cuarta, la llegada de Morena a la presidencia de la República “para separar el poder económico del poder político”.

Como parte de esta cuarta transformación destacó algunos de las acciones impulsadas por la Presidencia de la República, como el establecimiento constitucional de apoyos a adultos mayores, que aumentará 25%, el Tren Maya, o la Refinería de Dos Bocas.

“Por eso decimos que no puede haber regresiones, no puede haber marcha atrás. Pero no se puede hacer todo en seis años, todavía hay cosas por hacer. Pero el Presidente nos ha dado la pauta de la continuidad y la defensa de la Cuarta Transformación”, dijo la ex jefa de gobierno.

FS