Claudia Delgadillo revisará operación de parquímetros virtuales en Obregón

Luego de quejas de vecinos, comerciantes y clientes de la zona de Obregón, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Guadalajara Claudia Delgadillo González se comprometió a revisar la operación del sistema de parquímetros virtuales que actualmente opera dentro de este perímetro comercial.



La aspirante realizó un recorrido desde la Plaza de los Mariachis, calles aledañas, hasta la avenida Belisario Domínguez para conocer el sentir de quienes laboran y transitan por esta zona.



Un locatario que se dedica a la venta de esencias, expresó que a pesar de que el programa de Parquímetros Virtuales les permite vender tiempo de estacionamiento a quienes requieren el servicio en las zonas reguladas, no hay personal de dicha área que quiera socializar sobre el tema y los usuarios desconocen que en los locales establecidos se puede comprar el tiempo de estacionamiento.



"No resulta una alternativa. No todos tenemos celular que descargue aplicaciones. A los comerciantes nos afectan (los inspectores) y nos molestan, no nos dejan descargar la mercancía, imagínese a nuestros clientes que llegan y se estacionan, no conocen el mecanismo y mucho menos saben que tienen descargar una aplicación o pagar en las tiendas. Se paran y cuando regresaron ya tienen una multa de 390 pesos", advirtió una locataria que vende ropa y calzado.



Durante el recorrido, empleados y propietarios de locales coincidieron en que resultó efectiva la reubicación de vendedores ambulantes porque reinaba el desorden y las banquetas estaban intransitables; no obstante, el problema de la recolección de basura y los altos índices de inseguridad alejan a los clientes y las ventas.

Delgadillo González se comprometió a revisar de fondo la actividad real de los inspectores en el área de estacionamientos en el municipio de Guadalajara; asimismo, resaltó que no permitirá que la problemática añeja de la zona siga en crecimiento: venta de droga, prostitución, robo de celulares, mercancía y a transeúntes.



Reiteró su compromiso para hacer un gobierno itinerante que esté en las colonias y para dar certeza en el tema de la seguridad se buscará al mejor perfil que pueda estar al frente de la Comisaría tapatía y realice rondines de vigilancia para inhibir los actos delictivos.



La candidata dijo que se trabajará para que cada una las áreas que compone el Ayuntamiento trabajen eficazmente, sin burocratismos o lentitud.



"Se trata de brindar soluciones rápidas y expeditas para aquellos usuarios que acuden diariamente a ponerse al corriente en sus pagos o desean hacer alguna petición y lo hagan con la seguridad de que a la primera quedará realizado, de manera efectiva".

LS