Citlalli Amaya: Trabajar para que a Tlaquepaque le vaya cada día mejor

Citlalli Amaya comenzó su activismo político a los 23 años. Recuerda que en esa época, se sumaba a sus vecinos para impulsar un conjunto de cambios en la colonia El Tapatío, acciones que poco a poco fueron extendiéndose por todo San Pedro Tlaquepaque.

El tiempo avanzó y también Amaya de Luna. Fue regidora de este municipio de 2015 a 2018 presidiendo la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Luego, de 2018 a 2021 se desempeñó como coordinadora General de Construcción de la Comunidad. Sería en 2022 que llegaría a ocupar el cargo de alcaldesa de Tlaquepaque.

Para ella, el motivo de sumarse a la función pública fue la necesidad que vivió en su barrio. “Fue alzar la voz para contar con más espacios públicos, pero en cuanto me involucré un poco más, me di cuenta que la necesidad que se vivía no era sólo en mi colonia, era en más zonas del municipio y además que las carencias eran de cualquier tipo: pobreza alimentaria, salud, inseguridad, rescate de espacios públicos, escuelas en mal estado”.

Fue así que se comprometió a trabajar por todos y se unió a una causa común por la defensa de las y los tlaquepaquenses.

Afirma que su inspiración siempre ha sido su familia, en especial su pequeña hija, sus sobrinos y toda la infancia de Tlaquepaque, ya que desea que crezcan en un entorno seguro y sano.

Además de ellos, todas las mujeres en su municipio son su motor y ejemplo para trabajar día a día. Desde las líderes de colonias hasta las y los adultos mayores.

Citlalli Amaya aseguró que en este momento se encuentra enfocada en seguir trabajando para ser una buena presidente municipal, con el objetivo que a los tlaquepaquenses les vaya cada día mejor.

La alcaldesa señaló que para ella cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer (conocido popularmente como 8M), es una oportunidad para reflexionar sobre lo que aún falta por hacer para lograr tener un mundo en el que todas las mujeres puedan vivir sin miedo a ser discriminadas o sufrir violencia en razón de su género.

“Esto significa desafiar y cambiar las normas culturales y sociales que limitan nuestro acceso a la educación, el empleo, la política y otros ámbitos de la vida pública. Así que este día me permite meditar en qué debo mejorar para garantizar que la voz de todas nosotras sea escuchada, pero además tomada en cuenta para la toma de decisiones”, expresó Amaya de Luna.

La alcaldesa considera que es positivo que las mujeres estén rompiendo al fin los techos de cristal en la política, pues dijo, los espacios de toma de decisiones también son de ellas.

“Hemos demostrado ser mejores administradoras y en general considero que era una asignatura pendiente, la que se nos debía. Afortunadamente ya estamos aquí y no nos vamos a ir, al contrario; sé que llegaremos más lejos, porque insisto, estos lugares nos corresponden y si no nos los dan, los seguiremos peleando”.

Apuntó que en el campo de la política, las mujeres no deben cantar victoria todavía, pues si bien la participación en la política es mayor en comparación con épocas anteriores, todavía existe un gran rezago en la ocupación de cargos de decisión en la vida pública.

“Todavía hay situaciones de discriminación y estereotipos de género, enfrentamos violencia política de género, la falta de representación en los cargos de tomas de decisión. Las políticas públicas, la gobernanza y en general cualquier decisión pública, no pueden ni deben construirse únicamente con la mirada y perspectiva de un género o de un rol”, remató.