El huracán Priscilla, ubicado al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, continúa generando condiciones meteorológicas adversas en el occidente del país. De acuerdo con los reportes más recientes, el sistema favorece altos acumulados de lluvia en las próximas horas sobre las costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Imágenes satelitales muestran tormentas cercanas a la costa norte de Jalisco, la región Sierra de Amula y frente a las costas de Nayarit. En las últimas horas se registraron lluvias intensas en El Refugio Suchitlán, el Nevado de Colima y Compostela, lo que podría incrementar el riesgo de deslaves o escurrimientos en zonas montañosas.

En el Área Metropolitana de Guadalajara, Priscilla favorece el ingreso de nublados y podría provocar lluvias ligeras a moderadas durante la noche de este domingo, además de mantener avenidas y calles mojadas.

Recomendaciones:

Conducir con precaución ante la presencia de lluvia, encharcamientos o visibilidad reducida.

Evitar cruzar zonas inundadas y mantenerse informado sobre el desarrollo del fenómeno.

Atender las indicaciones de Protección Civil y reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 911.

