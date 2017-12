Cierre de carriles centrales en López Mateos genera gran carga vehicular

Este martes, a las 23:00 horas, comenzó el cierre de los carriles centrales de López Mateos Sur, desde Avenida La Calma hasta Las Rosas, lo cual generó confusión entre los automovilistas y una gran carga vehicular en los carriles de Sur a Norte, desde Periférico y hasta el Cruce con Mariano Otero.

“Yo soy de aquí, estoy en la avenida desde la entrada y tengo, desde Periférico, una hora y media sin poder avanzar casi. Yo no vi ni una señalética, ni nada”, comentó Rosa María, quien se encontraba detenida en Avenida La Calma.

A pesar de que los carriles centrales circulaban con normalidad hasta dicha avenida, el tráfico también era intenso en estos, ya que se formaba un cuello de botella al tener que salir y circular por los laterales, sin previo aviso.

“Vengo desde Gavilanes y pues ya tengo rato, voy como para la hora. Pues no hay lonas, no hay nada que te diga que va a haber obras. Nada más se empezó a hacer más lento y más lento el tráfico y pues hasta aquí fue donde empecé a ver que hay obras, pero yo no sabía”, dijo César.

Al punto, la mañana de este miércoles, acudió el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, quien pidió a los ciudadanos paciencia y les recordó que todas las mejoras viales son para beneficio de la ciudad. Además, aseguró que a lo largo de la avenida se encuentran suficientes lonas para advertir a los automovilistas sobre la construcción, aunque en un recorrido se observaron apenas tres, de Norte a Sur.

“Esta obra tendrá una inversión de 45 millones de pesos y el tiempo límite de ejecución será de 90 días, pero le pedí al área de Obras Públicas entregarlo mucho antes. Entendemos las molestias que esto ocasiona a los ciudadanos y les pedimos una disculpa, porque sabemos que las afectaciones son importantes, pero debemos beneficiar la infraestructura vial de la ciudad”.

Por su parte, Ismael Jáuregui Castañeda, director de Construcción de Obras Públicas del municipio, comentó que sólo se podrá cruzar López Mateos Sur, o retornar, en tres avenidas: Las Rosas, La Calma y Mariano Otero; esto, con el fin de agilizar los trabajos.

La rehabilitación de este tramo es parte del Presupuestos Participativo del municipio de Zapopan, con el cual se pondrá concreto hidráulico en los carriles centrales y, posteriormente, en los laterales. Desde Avenida La Calma, hasta Las Rosas.

A principios de año, el gobierno municipal invirtió 80 millones de pesos en la repavimentación de carriles laterales y centrales de Avenida López Mateos Sur, desde Periférico hasta Copérnico.

