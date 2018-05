Ciencias forenses repunta en la oferta académica de UdeG

Aunque es la primera vez que se oferta en la Universidad de Guadalajara (UdeG), la licenciatura en Ciencias Forenses registró ayer 439 aspirantes, quienes presentaron su examen de admisión. De acuerdo con la casa de estudios, en su arranque ya se convirtió en una de las de mayor demanda en el Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá).

Pedro Castillejo fue uno de los jóvenes que presentaron su examen. “Esta carrera me interesó desde que tenía 15 años, pero sólo veía como opción estudiarla en la UNAM. Luego me enteré de que la UdeG abrió esta licenciatura y aquí estoy. Me gusta la investigación, me gusta la idea de interactuar en la escena del crimen”, dijo.

Según informó la Universidad, fue la tercera carrera con mayor demanda, sólo por debajo de Médico Cirujano y Partero, que registró mil 185 registros, y la de abogado, con 573.

A través de un comunicado, la UdeG precisó que en todo el CUTonalá hubo cuatro mil 120 aspirantes, lo que significa, primero, que hubo un incremento de 51.4% con respecto al anterior ciclo escolar, y después, que uno de cada 10 pruebas de aptitud académica presentadas en ese Centro aspiran a profesionalizarse en el ramo forense.

Según el rector del CUTonalá, Ricardo Lomelí, el incremento responde a la segunda aspiración, “iniciativa única en la Red Universitaria con la que el aspirante, si no queda en listas, tiene la oportunidad de estudiar en otra carrera afín en el mismo calendario y el mismo centro”.

“Sólo admitimos 9% de los aspirantes de Medicina. Estamos dejando ir a jóvenes con puntajes altísimos y excelentes estudiantes, quienes podrían estudiar Gerontología o Salud Pública. Por eso creímos que si les dábamos oportunidad en el mismo calendario, evitaríamos que se fueran.