Ciencias Forenses no niega que disolvieron a los estudiantes

Pese a que no se han encontrado rastros genéticos de los estudiantes de cine desaparecidos en Tonalá en los tinacos donde se presume que los disolvieron en ácido, ello no significa que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) haya negado que esto ocurrió, insistió en director del instituto, Luis Octavio Cotero Bernal.

“Un servidor en ningún momento he dicho que en la finca 3 (en la calle Amapola), donde se encontraban los tinacos, no se hayan disuelto los cuerpos de las personas, como se ha asentado en las declaraciones de las dos personas detenidas. Lo que se ha dicho es que nosotros como instituto científico no hemos encontrado pruebas que nos permitan corroborar el ADN de los jóvenes de entre los residuos de esos contenedores”.

Donde sí se pudo encontrar muestras de ADN de al menos dos de los estudiantes, Jesús Daniel y Marco, fue en restos de sangre en el piso y en un par de esposas, pues esas se libraron ser sometidas al tratamiento con ácido, que destruye el material genético. Del tercer estudiante, Salomón Aceves, no se han encontrado indicios aún.

Criminales buscaron borrar todas las huellas

Cotero explicó que en este caso los criminales tuvieron toda la intención de desaparecer cualquier indicio de sus víctimas para lo que utilizaron ácido sulfúrico a 98% de pureza. En entrevista previa, detalló que las partes del cuerpo humano más resistentes a este compuesto, los dientes, incluso fueron destruidos según admitieron en sus declaraciones ante las autoridades.

“En principio se metieron a un ácido de una alta pureza, muy fuerte, y al parecer según lo que dicen los declarantes, lo que quedó, que son los dientes, generalmente, los molieron y al parecer los tiraron al drenaje, por eso es que no quedó”.

El pasado 19 de marzo se reportó la desaparición de los tres estudiantes mientras realizaban una tarea en Tonalá. Fue hasta el 23 de abril que la Fiscalía reveló avances en las investigaciones que, basados en evidencias y testimonios, presumen que un grupo de la delincuencia organizada los capturó, torturó, asesinó y disolvió sus cuerpos en ácido.

