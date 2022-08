Choferes de plataformas y AGRÚAS firman convenio contra grúas piratas

Con la intención de evitar abusos, la Asociación de Empresarios Mexicanos de Grúas (AGRÚAS) y la Asociación de Conductores Mx firmaron un convenio de colaboración para dar precios preferenciales en el arrastre a los propietarios de automóviles que dan servicio de transporte vía aplicaciones digitales.

Enrique Dueñas Rodríguez, titular de AGRÚAS, comentó que recurren a este tipo de acuerdos ante la falta de interés de la autoridad estatal para detener la operación de grúas piratas que abusan en los cobros.

"Estamos contribuyendo a cerrarle oportunidades a prestadores de servicio de grúa que operan de manera irregular, ilegal. Se trata de una competencia desleal por parte de extorsionadoras que participan en el mercado totalmente fuera de ley, coludidos con malos funcionarios, abusando de las personas en situaciones de emergencia y creando una imagen negativa para los concesionarios debidamente regulados", dijo.

Dueñas Rodríguez comentó que como la Policía Vial está adscrita a la Secretaría de Seguridad, dicha dependencia y la Secretaría de Transporte se "echan la pelotita" sobre a quién le corresponde corregir las irregularidades y tolerancia a la operación de grúas piratas. Recordó que actualmente la autoridad no tiene un padrón oficial de grúas certificadas.

Luis Lara, de la Asociación de Conductores Mx, afirmó que constantemente son perjudicados por grúas piratas con cobros de hasta 4 mil pesos por un arrastre y en algunas ocasiones con daños a sus vehículos.

"En mi caso, mi carro estaba estacionado bien y se lo iba a llevar una grúa que no tenía ningún nombre y cuando llegué a preguntar por qué se lo iban a llevar me pidieron 4 mil pesos. A otros compañeros que se llevaron su carro, cuando fueron a recogerlo, ya no tenían el gato o la computadora; eso nos ha pasado", expuso.

Añadió que su asociación tiene unos 3 mil conductores que se agrupan para buscar su seguridad.

Los representantes de ambas asociaciones lamentaron que las autoridades estatales no tomen acciones firmes para evitar los actos de corrupción de algunos funcionarios que dijeron están coludidos con las grúas piratas que operan en la ciudad. Llamaron a cerrar filas para evitar los abusos que afectan a la población.

OA