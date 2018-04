Chocan Guadalajara y empresa por espectaculares

El retiro de una lona que acusaba al alcalde con licencia de Zapopan, Pablo Lemus, y a Juan José Frangie, jefe de gabinete, de "corruptos y mentirosos", exhibida durante varias horas de este domingo en un edificio de La Minerva, enfrenta al ayuntamiento de Guadalajara y a West Media, empresa responsable del espectacular.

El Ayuntamiento, por medio de su secretario general Óscar Villalobos, señaló que el retiro de ese espectacular fue por rebasar las medidas permitidas y por incumplir el artículo 28 del Reglamento de Anuncios del municipio, el cual impide exhibir anuncios cerca de un hito urbano, es decir, un inmueble o monumento histórico.

Villalobos señaló que el ayuntamiento sólo cumplió con aplicar la norma. "Tenemos más de dos años trabajando en el tema de los anuncios establecidos de manera irregular", aseguró.

Pero la representante jurídica de West Media, Denisse Durán, aseguró que los permisos para colocar la lona están en regla, y las dimensiones de ésta son menores a las permitidas por el reglamento.

Documentos oficiales de la empresa confirman que el ayuntamiento de Guadalajara avaló licencias para colocar tres caras, con medidas de 13.90 por 26 metros, 15 por 23 y 18 por 26.

"Cuando nos tomaron las licencias, este reglamento no estaba en funciones, no existían los hitos urbanos. La ley no es retroactiva, por lo tanto, tengo derecho a renovar mi licencia", explicó Durán.

Según la representante de West Media, presentarán una denuncia por abuso de autoridad y robo.

