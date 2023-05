La Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) informó que todo está dispuesto para que, en caso de que las Chivas del Guadalajara ganen la final del futbol mexicano, se implementen medidas especiales en la zona de la glorieta Minerva.

La corporación explicó que habrá coordinación con autoridades municipales de Guadalajara para resguardar el monumento de La Minerva con presencia de personal operativo pie a tierra, en motocicletas y patrullas.

La Comisaría de la Policía Vial, tiene instrucciones para que una vez que termine el encuentro en el Estadio Akron en Zapopan y de darse un resultado positivo para el equipo local, habrá cierre de vialidades para garantizar la seguridad de los aficionados que acudan a los festejos por el nuevo campeón.

La SSE recomienda a quienes asistirán a la zona de la Minerva a conducirse con respeto y a participar de este evento con orden y civilidad. La corporación recomendó no consumir bebidas embriagantes, no encender bengalas, evitar llevar armas u objetos punzo cortantes, en caso de acudir con menores de edad no perderlos de vista y extremar sus cuidados.

La dependencia invitó a la ciudadanía a consultar más recomendaciones e información en sus redes sociales.

