Chacón destaca transparencia y beneficios de deuda estatal

Luego de que se designara un comité ciudadano para analizar la ejecución de los seis mil 200 millones de pesos adquiridos en mayo de 2020 bajo deuda pública, Augusto Chacón, coordinador de Jalisco Cómo Vamos, organización que encabeza dicho comité, aseguró que hasta el momento se observa transparencia en su gasto.

Al comité se le hizo llegar la información sobre las obras públicas asignadas bajo esta deuda, las cuales, dijo, el 90% se han llevado a cabo por fallos de licitación pública en conjunto con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, la Secretaría de Desarrollo Rural, la secretaría de Gestión Integral del Agua y la Secretaría de Cultura, además de lo que se ha asignado a los municipios para obras locales.

“De lo que hemos podido dar fe es que los fallos corresponden a obras reales. Hicimos una visita de obra muy somera y vimos que en efecto la obra se está llevando a cabo, podemos decir que hasta donde nosotros vemos y lo que nos permiten ver, no hay obra fantasma”, dijo.

Además aseguró que la ejecución de la deuda en obra estatal ha beneficiado a que los empleos por obra pública no se perdieran en la proporción que se esperaba, pues únicamente tuvo un déficit de alrededor de dos mil bajas según los registros del IMSS: mientras en 2019 se reportaron poco más de 70 mil empleos por este concepto, el año pasado se reportaron 68 mil.

“A partir de 2018 la participación del Gobierno Federal en dinero para obra pública se redujo a la mitad, quien entró a compensar fue en Gobierno del Estado y una parte tiene que ver con el crédito: si no se crearon más empleos, al menos no se perdieron en la proporción que se pudieran haber perdido si no hubiera habido dinero para obra pública”, añadió.

En cuanto a la derrama económica aplaudió que el recurso todavía no haya sido gastado por completo, pues al adquirirlo se pensó en erogarlo de inmediato para ayudar a la reactivación económica.

Señaló también que si bien todavía faltan por ejecutar alrededor del 5% de los seis mil 200 millones de pesos, que equivalen a poco más de 300 millones de pesos, estos ya están proyectados, pero todavía no hay licitaciones ni contratos, debido a distintos factores, como que los acuerdos con los municipios aún están en proceso o por la dificultad de la obra, entre otros. Hasta ahora al menos 121 municipios de Jalisco han sido beneficiados con este recurso, añadió.

Por otra parte, dijo, la Universidad de Guadalajara (UdeG) tiene asignados 320 millones de pesos que hasta el momento se desconoce en qué se han destinado o para qué los tiene proyectados.

Pese a ello, dijo, sorprendió la noticia de la reasignación de 140 millones de pesos que se tenían destinados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, de la UdeG ya que, refirió “es un gran proyecto”, aunque coincidió en que los recursos deben eficientarse según las necesidades.

“Por supuesto se necesita un hospital ahí, nadie podría negarse, pero también necesitamos un museo como ese que está pensado más como un centro comunitario, porque tenemos un rezago cultural y educativo, así que me parece que la disyuntiva no es tan real, deberíamos ser inteligentes como gobierno y como sociedad para encontrar recursos para lo más importante, y ojalá así fuera, y que los diputados lo revisaran todo”, finalizó.

