Piden crear una comisión especial que investigue uso de la deuda estatal

Luego de reiterar sus críticas al recorte de 140 millones de pesos aprobados para la construcción del Museo de Ciencias Naturales, los diputados Mara Robles y Enrique Velázquez propusieron que se integre una comisión que investigue el ejercicio de los recursos obtenidos vía los créditos contratados por el Gobierno de Jalisco.

“Por qué no se transparenta el destino de la deuda, por qué no se pone sobre la mesa que más del 8% de esos seis mil millones no están asignados"

La legisladora consideró que no hay claridad sobre el destino del endeudamiento y dijo que existen recursos suficientes para usarlos en las obras del Hospital Civil de Tonalá y no afectar los fondos ya aprobados para el museo. La exrectora del Centro Universitario de los Altos pidió aclarar que no se haya usado dinero de la deuda en las pasadas campañas electorales.

“Por qué no se transparenta el destino de la deuda, por qué no se pone sobre la mesa que más del 8% de esos seis mil millones no están asignados. Se le quiere hacer una venganza a la Universidad de Guadalajara por tomar la decisión de no regresar a clases presenciales con base en criterios científicos. Proponemos la creación de una comisión investigadora del manejo de la deuda, ahí es donde está la falta de transparencia y miles de millones de pesos que no fueron ejercidos de manera transparente; ahí es donde estuvo el dinero para ganar las elecciones”, sentenció.

El diputado Enrique Velázquez González argumentó que el recorte viola las disposiciones de la Ley de Contabilidad Gubernamental, pues los recursos ya están comprometidos y no son fondos disponibles. Refrendó su aseveración de que el trasfondo de la reasignación es una represalia de los gobiernos estatal y federal ante la postura de la Universidad sobre el riesgo de que los estudiantes regresen a las escuelas en la situación actual de aumento de casos.

“Lo que realmente están pretendiendo es atacar a la Universidad, atacar a los universitarios y curiosamente esto se hace después de la pasada reunión del gobernador con el presidente de la República. Hay una alianza entre el gobierno estatal y el federal, lo que está haciendo el gobernador es quedar bien con el presidente, ese es el verdadero fondo de esta embestida”, acusó.

La diputada Ana Silvia Gutiérrez Martínez se sumó al planteamiento, y sostuvo que no se puede pretender gobernar a berrinches y caprichos.

Los legisladores universitarios presentaron una solicitud a la Junta de Coordinación Política para que convoquen a sesión del pleno del Poder Legislativo para discutir el tema de la reasignación y la conformación de la comisión especial que investigue el uso de la deuda.

JM