Luego de que el Consejo de Rectores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) denunciara que el retiro de 140 millones de pesos previamente destinados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales se trató de una represalia a la casa de estudios por posponer el regreso a clases presenciales, el gobernador de Jalisco negó que esa sea la situación, y aseguró que la decisión fue tomada con base en prioridades de salud.

Reiteró que la propuesta de la reasignación, hecha por parte de 25 diputados del Congreso Estatal, fue apoyada por él debido a que la salud es prioridad en medio de la situación actual que se vive en el Estado y el país por el COVID-19, por lo cual estuvo de acuerdo en que se priorice la construcción del Hospital Civil Oriente en Tonalá, el cual comenzó a ser edificado en mayo de 2019.

Refirió que no se trata de elegir entre el museo, el cual considera como una buena propuesta cultural, y el hospital, pero que al dejar establecidas las prioridades ya mencionadas no caerá en un pleito ni en un debate por este tema “para no generar un ambiente de tensión” con la casa de estudios.

“Simplemente digo que el proyecto de este museo es importante, pero hoy es más importante la salud y la valoración que hacen los legisladores es que, si en este momento tenemos que darle prioridad a la salud al construir el Hospital Civil de Tonalá es hoy más urgente que hacer un museo. Entonces, no es un falso debate, me parece que es poner sobre la mesa los criterios de priorización del gasto público y ese es un proceso que seguimos en muchos momentos, sacrificamos algunos proyectos para darle prioridad a otros”, dijo.

Por el contrario, dijo, son “otras personas” quienes quieren crear un conflicto donde aseguró, no lo hay, pues él lleva muy buena relación con el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, además de que, aseguró, el Gobierno estatal “ha hecho mucho por la casa de estudios”. A esas personas “les sugirió que piensen dos veces” antes de intentar atacar.

“Yo no he hecho expresión alguna, y la reitero, en contra de la decisión de la Universidad. La UdeG tomó su decisión y no sólo la respetamos, sino que es parte de una estrategia de regreso a clases, esa historia se la están inventando quienes quieren enredar las cosas”, expresó.

Al cuestionársele si la construcción del hospital no podía haberse llevado a cabo con la deuda adquirida el año pasado por seis mil 200 millones de pesos para hacer frente a la contingencia por la COVID-19, el gobernador aseveró que todos esos recursos ya están siendo empleados en materia de salud tal como fue planeado cuando se adquirió, y que los proyectos y su ejecución están siendo evaluados por un comité ciudadano encabezado por la organización civil Jalisco Cómo Vamos.

JM