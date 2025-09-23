Reportan cocodrilo en presa de Tonalá

La coordinación de Seguridad y Emergencias Tonalá informó que el día de ayer se atendió un reporte ciudadano de avistamiento de un cocodrilo en la Presa Las Rusias del municipio.

Elementos de Protección Civil y Bomberos Tonalá acudieron al sitio y coordinaron trabajos con personal de la Comisaría de Tonala y de Flora y Fauna Silvestre de Tlajomulco de Zúñiga. Luego de ubicar el espécimen tras una búsqueda, se solicitó a Flora y Fauna Silvestre realizar la captura del cocodrilo. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado su traslado a una zona segura.

Ante ello, la Comisaría de Tonalá resguardó el perímetro del lugar para evitar algún incidente. Ante ello, se exhorta a la población cercana a la Presa Las Rusias atender las siguientes recomendaciones:

No ingresar al cuerpo de agua, no estar en las colindancias en lo que se lleva a cabo la captura.

No acampar

No pasear por la orilla

No permitir mascotas sin correa

No perder de vista a los menores de edad

No pescar

Reportar a los números de emergencia en caso de avistamientos

