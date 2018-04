Centran en seguridad inicio de campañas tapatías

El inicio de las campañas electorales por la presidencia municipal de Guadalajara estuvo marcado por el tema de seguridad pública y por el reconocimiento de los candidatos de que es el problema que más preocupa a los tapatíos.

El abanderado de Movimiento Ciudadano (MC), Ismael del Toro, ofreció trabajar coordinadamente y eliminar los pleitos entre las corporaciones municipal y estatal.

“El compromiso es que en el tema de seguridad ya no habrá una agenda de confrontación entre las policías municipal y estatal, no más una agenda donde veamos que se detiene a los delincuentes y a los tres días salen a seguir delinquiendo. Ya no habrá pleito en el tema de seguridad”, sostuvo Del Toro, quien encabezó un evento en la plaza 18 de Marzo de la colonia La Penal.

En el barrio de Santa Tere, el aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eduardo Almaguer, anunció como su primer compromiso de campaña la depuración de la Policía tapatía y la expulsión de los elementos que se corrompan. Afirmó que no utilizará a la institución para violentar o reprimir a los comerciantes o líderes vecinales. Sostuvo que estará abierto al diálogo para solucionar los problemas del municipio.

“Vamos a limpiar a la Policía de Guadalajara, a acabar con la corrupción, a reconocer, estimular y apoyar a los buenos policías, pero vamos a sacar a los malos policías que se corrompen y se vinculan con los criminales para acabar con la paz y la seguridad de nuestras familias”, afirmó.

Sobre el mismo tema, Claudia Delgadillo, de la coalición Juntos Haremos Historia, señaló que es clave poner al frente de la estrategia a profesionales que conozcan del tema y no a inexpertos o compadres, pues esas decisiones provocaron que aumentara la violencia.

“Hoy Guadalajara sufre más que nunca inseguridad y violencia. Sufrimos cuatro robos a comercio todos los días, se han cometido 110 homicidios de enero a marzo de este año, siendo el municipio más violento de todo el Estado, tan sólo en el año pasado se cometieron casi 10 mil delitos de alto impacto”, lamentó la expriista, quien comenzó sus actividades en la colonia Independencia.

Ayer arrancaron las campañas electorales de candidatos a presidencias municipales o a una curul en el Congreso estatal. Durarán 60 días. En juego están 125 alcaldías junto con mil 464 espacios para regidores y síndicos. Para el Poder Legislativo local se elegirá a 20 diputados de mayoría relativa y 18 de representación proporcional o plurinominales.