Ismael del Toro ofrece consolidar el cambio en Guadalajara

El candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Guadalajara, Ismael Del Toro Castro, ofreció a los tapatíos continuar y consolidar las políticas y programas públicos iniciados por la actual administración municipal. En el arranque de su campaña, Del Toro afirmó que la ciudad no puede dar un paso atrás, argumentó que hace tres años Guadalajara arrastraba una historia de malos manejos, de problemas financieros y olvido; aseveró que se debe seguir trabajando para revertir el rezago al que se enfrentó el presente gobierno municipal y que la capital del estado se siga transformando.



"Le vamos a decir a los tapatíos la diferencia que hay de los gobiernos de Movimiento Ciudadano y los gobiernos de los partidos de siempre. Le vamos a decir a los tapatíos que Guadalajara no puede tener un paso para atrás, que debe tener un rumbo que ya marcó esta administración y que mi compromiso es que ese rumbo se consolide se mejore y sigamos por este camino que ya lleva nuestra ciudad", afirmó. El aspirante dijo que encabezará una administración que escuche a los ciudadanos y que trabaje con ellos.



El candidato emecista destacó la inversión de cuatro mil millones de pesos, aplicados en los últimos dos años en parques públicos, vialidades, centros de salud y otras obras.



En materia de seguridad ofreció trabajar en coordinación con la administración estatal y que terminen la confrontación entre policías municipales y estatales.



"En el tema de seguridad ya no habrá nunca más una agenda de confrontación entre la policía municipal y la estatal. Ya no habrá más una agenda en la que veamos que se detienen a los delincuentes y a los tres días salen a seguir delinquiendo. Ya no va a haber más un pleito en el tema de seguridad", planteó.



Del Toro Castro arrancó campaña en la Plaza 18 de Marzo, en la zona oriente de Guadalajara. Fue acompañado por Enrique Alfaro, candidato a la gubernatura, y los aspirantes emecistas a senadores, diputados federales y locales.

LS