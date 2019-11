Celso Rodríguez deja magistratura

Más de dos años después de que terminó su encargo como magistrado, Celso Rodríguez finalmente dejará el cargo al que se aferró por medio de amparos.

Al juzgador le fue negada la suspensión definitiva en el juicio de amparo 2576/2017 con el cual intentaba mantenerse como magistrado.

Rodríguez debió abandonar el cargo en septiembre de 2017, luego de cumplir dos períodos de siete y 10 años. Sin embargo, se aferró al cargo con recursos legales, por lo que la jueza María del Carmen López, nombrada por el Congreso del Estado en sustitución de Rodríguez, no había podido asumir el puesto.

“En la defensa de la legalidad y la institucionalidad me ha correspondido iniciar algunos procesos judiciales, en uno de los cuales se ha emitido una medida cautelar que si bien no da fin al juicio, sí me obliga a asumirla como siempre lo he hecho, cuidando los debidos procesos. Por lo anterior, he decidido retirarme del cargo en tanto este juicio se resuelve en definitiva”, señaló Rodríguez vía comunicado.

El argumento de Rodríguez era que el Congreso de Jalisco no le había tomado protesta para su segundo periodo como magistrado, y por esto pretendía mantenerse otros diez años en contra de lo que indica la Constitución local.

Durante el proceso para mantenerse en el cargo, Rodríguez fue multado por incurrir en prácticas dilatorias para retrasar el desahogo del juicio de amparo que interpuso para no dejar la magistratura.

En agosto de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas de tres magistrados de Jalisco, entre ellos Rodríguez, ante la sospecha de que tenían recursos de origen ilegal derivados de actos de corrupción. Además, Rodríguez ya había sido denunciado en 2015 por enriquecimiento ilícito.

JM