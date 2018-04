Castro propone base social que tome decisiones junto al gobierno

El candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Jalisco, Miguel Castro Reynoso, sostuvo tuvo una reunión en la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), donde reiteró que la próxima administración estatal debe estar conformada con perfiles adecuados y no por compromisos personales.

Ante los consejeros de la Canaco, liderados por su presidente, Francisco Orendáin, señaló que la única manera en que un representante del gobierno pueda caminar, es con una base social legítima.

“Si no tomamos las decisiones entre todos, de manera responsable y unidos, no va a haber una legitimidad, no va a haber una verdadera gobernanza, por eso mi premisa de ‘Tú Mandas,’ parte de escuchar a la población, a los sectores, a los organismos, a las cámaras y a las universidades”.

Posterior a la reunión, acudió a un encuentro con alrededor de mil 200 empresarios, en el Club Puerta de Hierro, junto al candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de la República, José Antonio Meade.

Las dos peticiones más importantes hacia ambos candidatos fueron la de contar con mayor conectividad y seguridad.

“Escuchamos planteamientos concretos en materia de prevención, de evitar que lleguen armas y dinero a la delincuencia organizada, de fortalecer a nuestras policías y, algo muy importante, de lograr que Jalisco y el resto del país hablen el mismo lenguaje en materia delincuencial”, señaló Meade en entrevista.

Otro de los temas tratados fue el de la consolidación de tramos carreteros y libramientos que mejoren los traslados de mercancía, al mismo tiempo que evitan congestión vehicular y contaminación en la ciudad.

