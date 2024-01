Carreras relacionadas a literatura, bellas artes y gastronomía, con mayor riesgo laboral

Los egresados de carreras como literatura, música, bellas artes y gastronomía presentan mayor probabilidad de no ser contratados o de trabajar en la informalidad, según informaron especialistas del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).

Antonio Ruiz Porras, Coordinador del doctorado de Estudios Económicos del CUCEA, informó con cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que carreras relacionadas con la literatura llegaron a presentar un porcentaje de desempleo del 12.8%.

Le siguen carreras vinculadas con la industria de la minería, extracción y metalúrgica, además de ecología y ciencias ambientales, las cuales registran índices de desempleo del 8.7 y 8.4 por ciento, respectivamente.

Mientras que, rehabilitación y terapia, música y bellas artes se desenvuelven en la informalidad con 44.2, 41.6 y 41.2 por ciento. Aunado a esto, en el caso de música, bellas artes y gastronomía, se añaden los riesgos laborales, como bajos sueldos y la no contratación.

“El desempleo no es generalizado, se concentra en ciertas carreras; y esto nos habla de que tenemos diferencias significativas en el mercado laboral y deberíamos estar pensando en mercados laborales, más que en uno sólo, para los egresados”, dijo Ruiz Porras.

“Es difícil que los músicos obtengan un trabajo más o menos remunerado; es difícil que tengan estabilidad laboral y es probable que sufran periodos de desempleo largos”, añadió.

Érika Ochoa, profesora investigadora de CUCEA, resaltó que licenciaturas en Ciencia de Materiales o ingenierías en Robótica, son consideradas como opciones educativas innovadoras. No obstante, son campos que los estudiantes aún no conocen en su totalidad, por lo que no suelen ser tomadas en cuenta ante el miedo de no saber en qué ejercerán.

Ante la falta de empleo, el emprendimiento y el trabajo independiente son una tendencia entre los recién egresados que buscan oportunidades, por lo que aseguró que: “Es importante dar herramientas y alternativas para que estas personas empiecen a generar ingresos”.

Los profesionales mejor pagados son los que cuentan con una especialidad médica, quienes ganan 35 mil pesos en promedio. En tanto que, las carreras con peores ingresos son terapia y rehabilitación, y orientación e intervención educativa, los cuales obtienen aproximadamente 13 mil pesos como sueldo.

