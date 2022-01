Carpintero empeña su herramienta “para salir la semana” en la cuesta de enero

La situación económica en la casa de Félix Virgen no ha sido la mejor en los últimos días, son seis de familia y el trabajo en su carpintería no ha dado lo suficiente.

Por ello, este miércoles Félix decidió acudir al Monte de Piedad para empeñar una de sus herramientas a fin de obtener algún dinero que le ayude a sobrevivir mientras le llega algo de trabajo.

“Vine a empeñar un cepillo para cepillar madera. Es de mi taller, pero vine a ver si me prestaban algo para lo que se ofrezca para la casa, para comer. Hay algo de trabajo, pero no ajusta. Me prestaron 350, ya con esto aunque sea para salir la semana”, contó.

Esta no es la primera vez que Félix empeña alguna de sus herramientas de trabajo y hasta ahora siempre ha regresado por ellas. Sin embargo, añadió, espera tener suficiente trabajo en su carpintería ubicada en la calle Calpulalpan en la colonia Tepeyac de Tlaquepaque, para regresar por su cepillo en no más de tres meses, pues de no poder pagar el préstamo, podría perderlo.

Luego de un recorrido por al menos ocho casas de empeño ubicadas en las inmediaciones de la Calzada Independencia, en Guadalajara, se constató que decenas de personas acudían a estos lugares para solicitar préstamos por artículos como celulares, consolas de videojuegos, máquinas de coser, joyas, instrumentos musicales y hasta ollas.

De acuerdo con el personal de cuatro de estas tiendas, mientras que en promedio se realizan entre ocho y 10 trámites de préstamo, a partir de esta semana se han incrementada hasta a alrededor de 20.

En el caso de la institución de financiamiento más grande, ubicada en el cruce de la Calzada Independencia y R. Michel, señalaron que “siempre reciben mucha gente”, por lo que no han podido apreciar si hay un incremento o no, sin embargo, EL INFORMADOR contabilizó al menos 21 personas en solo una hora entre las 12:00 y las 13:00 horas que acudieron a solicitar algún préstamo por sus artículos.

EL INFORMADOR/G. Gallo

¿Qué es la cuesta de enero?

La cuesta de enero es un fenómeno que se percibe al inicio de cada año por los ajustes que se enfrentan ante el aumento de precios en los productos básicos y de servicios de la canasta básica debido a la inflación, el impacto en las finanzas personales como resultado de los gastos propios de la temporada navideña y las responsabilidades tributarias como el pago del impuesto predial o el refrendo vehicular. Lo anterior, suele afectar a los bolsillos de las personas y las familias debido a que limitan la capacidad de compra y el presupuesto personal.

Entre las recomendaciones que brindan especialistas en economía y finanzas para hacer frente a esta temporada se encuentran el ahorro de parte de los aguinaldos y fondos de ahorro, adquirir solo no necesario y planear bien las compras, así como establecer presupuestos con objetivos específicos, además de tratar de evitar las deudas que no puedan ser solventadas con base en lo que se obtiene como salario.

