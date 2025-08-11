Más voces piden al Gobierno de Jalisco la construcción de un segundo piso en López Mateos como solución al congestionamiento vial. El Colegio de Ingenieros Civiles hizo la primera propuesta, señalando que el tráfico llegó a niveles críticos. La sugerencia es construir un viaducto elevado desde la Glorieta Colón hasta el kilómetro 40 en Tlajomulco. Mientras más de 150 mil vehículos circulan a diario, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga respalda la petición, argumentando que separaría el flujo de los vehículos pesados (por arriba) de los particulares. Por su parte, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos urgen a una solución integral.

Alcaldes también se suman al clamor. Juan José Frangie, presidente de Zapopan, afirma que la solución es la construcción del segundo piso. Gerardo Quirino Velázquez, de Tlajomulco, lo considera una alternativa positiva, pero que tenga justificación técnica. Y en Guadalajara, Verónica Delgadillo respondió que desconoce el proyecto, pero acepta que el tema de movilidad trasciende fronteras y apoyará la mejor alternativa.

En la pasada administración, se desechó esta obra. Por eso el gobernador Pablo Lemus dará un anuncio hoy: una consulta pública definirá si se construye el viaducto o se opta por otro proyecto.

Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, se manifestó a favor: “Se tiene que resolver el tema. Nos importa porque es una vía de acceso al Puerto de Manzanillo”.

La Coparmex respaldó buscar una solución y pidió que cualquier decisión se base en análisis técnicos. “Esta situación afecta no solo a la competitividad, sino también la calidad de vida de las personas”, dijo su dirigente, Raúl Flores López. “Deben considerar las experiencias de otras ciudades”.

La Fundación Guadalajara 500 pidió la creación de mesas de trabajo, lideradas por especialistas. Su titular, José Palacios Jiménez, acentuó: “Hay que buscar una solución, pero juntos: Gobierno, instituciones empresariales y organizaciones civiles, para que sea un proyecto viable tanto económica como técnicamente”.

Ciudadanos como Sandra Martínez, que vive en la zona de Santa Anita, padece el caos: “Tardo más de una hora en salir. Utilizaría el segundo piso, aunque fuera de paga”.

En la anterior administración estatal se anunciaron los Diálogos por la Movilidad Sustentable de López Mateos, donde se desechó la idea del segundo piso y se avalaron ocho proyectos alternativos, como la ampliación de la Línea 1 del Tren Ligero, la construcción de la Línea 4, nuevas rutas de transporte público y la construcción de un sistema BRT en la Carretera a Chapala. También se acordó la ampliación a seis carriles de López Mateos, la Prolongación de Mariano Otero y la interconectividad vial en Camino Real a Colima. Los proyectos van a medias.

El Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte rechazó el viaducto, al afirmar que “perpetúa esquemas de movilidad insostenibles”.

Harold Dutton Treviño, académico de la UdeG, también está contra la propuesta: “Entre más obras e infraestructura vehicular, habrá más coches”. Recomendó priorizar el Tren Ligero o el Macrobús.

Y la Asociación de Empresarios del Sur también pide otro plan. El presidente José Antonio Michel agregó: “Por el nearshoring, muchas empresas están llegando y otras están creciendo, pero ya es imposible llegar a ellas por López Mateos”.

Zapopan y Tlajomulco respaldan segundo piso en López Mateos

Alcaldes metropolitanos se pronunciaron ante la propuesta de construir un segundo piso en la avenida López Mateos. La vialidad inicia en el cruce de Ávila Camacho y Circunvalación, en Guadalajara, y concluye en el Circuito Metropolitano en Tlajomulco de Zúñiga, pasando por Zapopan. Posteriormente, se convierte en la autopista a Colima.

El primero en pronunciarse fue Juan José Frangie, alcalde de Zapopan, quien respaldó el proyecto del segundo piso planteado por el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ). Afirmó que debe haber una solución al congestionamiento vial de la avenida López Mateos, al señalar que “el tráfico ya es excesivo” en la vialidad:

“En tiempos de Emilio González como gobernador, había un proyecto. Tiene que haber una solución. O si es por arriba, un puente, no lo sé. Para mí, la solución es el viaducto, doble piso, no más, pero también hay que ver la parte ecológica, que estamos muy pegados a La Primavera, el impacto ecológico”.

Por otro lado, el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, respaldaría el proyecto siempre que haya una justificación técnica, ya que lo consideró como “una alternativa positiva” al congestionamiento vial de la zona:

“Diría que con una justificación técnica podría ser positivo. La verdad es que todos los elementos que le puedan dar mejores condiciones de movilidad a nuestra ciudad, en particular a López Mateos, podrían ser positivos, y yo espero que ahora, con estas voces, se puedan instalar mesas que nos permitan revisar la justificación técnica. Es una alternativa positiva, hay que poder analizarlo y justificarlo técnicamente”.

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, aclaró que no ha analizado el proyecto, aunque afirmó que la movilidad trasciende las fronteras administrativas:

“No hemos participado en ello porque donde se está planteando la incidencia es en el lado que compete a Zapopan. Apoyaremos aquellas rutas que sean por el bien de la ciudadanía. El tema de movilidad trasciende las fronteras administrativas; habrá apertura de Guadalajara. No conozco a profundidad el proyecto”.

La avenida López Mateos se ubica en los tres municipios: en el caso de Guadalajara, corresponde administrativamente el tramo de López Mateos a avenida Las Rosas; en Zapopan, desde ese punto hacia poco después de Bugambilias; mientras que a Tlajomulco “pertenece” el tramo final.

Urge Guadalajara 500 a buscar solución

La Fundación Guadalajara 500 urgió a resolver de manera inmediata la problemática de vialidad en la Avenida López Mateos y pidió la creación de mesas de trabajo donde sean especialistas quienes lleven la batuta.

El presidente del organismo, José Palacios Jiménez, manifestó que la problemática vial de López Mateos se ha agudizado cada día más, por lo que se deben analizar todas las alternativas y considerar el transporte masivo.

“Sí hay que buscar una solución, es importante, pero esa solución la tenemos que buscar juntos: gobierno, instituciones empresariales y organizaciones de la sociedad civil, para que sea un proyecto que realmente sea viable tanto en la parte económica como técnica”, dijo.

La Fundación Guadalajara 500 propuso la creación de una mesa de trabajo con especialistas para evaluar las alternativas y “no equivocarnos”.

“Tanto el viaducto de la Ciudad de México como el viaducto de cobro que se hicieron realmente no solucionan las cosas”, precisó.

José Palacios señaló que es importante ver cuál es la mejor solución, sin definir si será el viaducto, un segundo piso u otras alternativas.

Voz del experto

Harold Dutton Treviño, académico de la Universidad de Guadalajara

Habrá más coches

El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ) reactivó la posibilidad de construir un viaducto y segundo piso en la avenida López Mateos como una solución al congestionamiento vial de la zona.

El académico de la Universidad de Guadalajara, Harold Dutton Treviño, rechazó la propuesta planteada, ya que dejó en claro que, entre más obras e infraestructura vehicular haya, mayor cantidad de vehículos habrá en las vialidades; en consecuencia, “va a haber más coches”.

“Los viaductos no son una solución. Entre más calles, pasos a desnivel y puentes se hagan en una ciudad, se fomenta mayor demanda de vehículos, generando más tráfico. Va a haber más coches y si hay más coches, vamos a estar peor en nuestra calidad del aire”.

El especialista del CUCEA consideró que, de llevarse a cabo, el segundo piso podría ser de cuota, es decir, que haya un cobro por transitar en la infraestructura y así se podría reducir la cantidad de vehículos y el tráfico. Sin embargo, recordó que la obra solo sería construida para un mínimo de población que utiliza vehículos.

Para Dutton Treviño, la principal recomendación es priorizar el transporte público, específicamente un sistema de transporte masivo como alternativa, y consideró que “el transporte público es más equitativo”.

“Tiene que ser un sistema de transporte masivo. Tenemos que ir migrando más, ya sea un BRT que sale más barato que un tren ligero”.

Finalmente, el académico puso de ejemplo los pasos a desnivel ubicados en López Mateos que fueron construidos para agilizar la circulación de vehículos, pero que ya generan constante caos vial.

Voz del experto

Karla Bañuelos, académica del ITESO

No es funcional ni eficaz

Para Karla Bañuelos, académica del Departamento del Hábitat y Desarrollo Sustentable del ITESO, la propuesta que plantea la construcción de un segundo piso en la avenida López Mateos no es funcional ni eficaz.

“Está comprobado técnico-científicamente que aumentar la capacidad vial con ampliaciones, segundos pisos y darle más espacio al auto tiene un efecto contrario en el corto plazo, es decir, las vialidades se vuelven a saturar entre los 5 y 3 años, incluso menos”, dijo.

Entre algunos ejemplos, la especialista recordó intervenciones que se han hecho en la avenida durante los últimos años, por ejemplo, los viaductos o carriles centrales a desnivel ubicados desde la Glorieta Colón hasta Plaza del Sol, los desniveles antes del Periférico Sur o los que se ubican a la altura de Santa Anita o la avenida Ramón Corona. Pero se hicieron intervenciones en algunas avenidas del Sur de la ciudad.

