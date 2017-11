Carlos Lomelí pedirá a SSJ envíe médicos al hospital de Huejuquilla

El diputado federal, Carlos Lomelí Bolaños, aseguró que el Hospital Multicultural de Huejuquilla el Alto es un "elefante blanco", pues no tiene personal, por lo que prometió a la comunidad Wixárica que hará lo necesario para hacerlo funcionar.

Lomelí Bolaños acompañó al dirigente del partido Movimiento Regeneracional Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, a una gira que realizó en la Zona Norte del Estado, en los municipios de Huejuquilla el Alto, Mezquitic y Huejúcar.

Mencionó que uno de los reclamos más importantes es el de la falta de servicios de salud, sobre todo por la falta de operación al 100% de este edificio.

"Es un elefante que no sirve para nada, ese centro de salud que se construyó hace dos o más años, que no tiene médicos, que no tiene medicamento, que está equipado pero no hay quien lo opere, y esto es sencillamente porque lo hacen como lo hicieron, como lo ha venido haciendo gobierno federal, son obras de elección, pero sin proyección y sin planeación".

Dijo que hablará con el secretario de Salud Jalisco, Alfonso Petersen Farah, para que envíe médicos a los que les paguen puntualmente, y así el pueblo, no solo de Huejuquilla sino de estados circunvecinos como Nayarit y Durango, puedan verse beneficiados con este hospital.

En su intervención, López Obrador criticó al gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, al decir que trasladándose sólo en helicóptero a la zona Norte no es lo mejor, pues pierde la oportunidad de ver las necesidades de la gente.

"Qué cuenta se va a dar el gobernador del estado de Jalisco, de las carreteras que están todas destruidas, que viaje por tierra para que se entere de la realidad; qué se va a dar cuenta, si es un corrupto, el cáncer del pueblo de Jalisco es su gobierno actual".

Durante el segundo punto de la gira, en Mezquitic, se comprometió a fortalecer la economía interna de México, para no depender de Estados Unidos. Además, dijo que apoyará a los paisanos que decidan quedarse allá o prefieran regresarse.

"El que quiera quedarse en Estados Unidos, lo vamos a proteger; los 50 consulados que tiene México en Estados Unidos, los vamos a convertir en procuradurías de la defensa del migrante, los cónsules de México van a tener el mismo nivel que un embajador... el otro camino que van a tener nuestros paisanos es que, si quieren regresar a donde nacieron donde están sus costumbres, van a tener oportunidad de trabajo y bienestar".

Frase:

"No es ganar por ganar, no son los votos lo más importante; lo más importante es que informemos y que el pueblo participe; sobre todo los humildes y marginados, nosotros sí venimos a escucharles; Morena es el partido que más está creciendo en México, somos los primeros en todas las encuestas de preferencia para la Presidencia"

Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena.