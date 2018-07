Carlos Lomelí coordinará 83 delegaciones federales en Jalisco

Supervisar que los programas sociales lleguen correctamente al Estado y bajar la forma de gobernar del próximo Presidente, serán las principales funciones del coordinador estatal de programas para el desarrollo de la Presidencia de la República, confirmó Carlos Lomelí Bolaños, quien asumirá ese puesto en la próxima administración federal, detalló que esto implicará que será el responsable de las 83 delegaciones federales en la entidad.

Abundó que entre sus prioridades está inspeccionar que haya total transparencia, cero corrupción, cero impunidad en la designación de los recursos y la buena aplicación de los programas para que el beneficio llegue a todos los rincones de los 125 municipios.

Añadió que tendrá reportes diarios de cuál es la situación de seguridad en Jalisco, coordinará el traslado de la subdelegación de ganadería al Estado.

"Que vamos a bajar la forma de gobernar de Andrés a todo el Estado, que vamos a supervisar los programas de jóvenes consiguiendo el futuro, de becas al bachillerato, que haya cero rechazados a la universidad, que los programas del campo lleguen y florezca el campo", comentó.

Lomelí Bolaños señaló que no se ha reunido con el gobernador electo, Enrique Alfaro, puntualizó que la indicación que tiene es trabajar en coordinación con él y construir lo mejor para Jalisco. El ex candidato a la gubernatura de la coalición Juntos Haremos Historia sostuvo que las campañas terminaron y que está dispuesto a trabajar en conjunto con Alfaro sin soberbia, para la transformación del Estado.

"Tanto él como yo estamos en la mejor disposición, aquí no es un asunto de soberbia o prepotencia; nosotros venimos a colaborar, venimos a sumarnos al esfuerzo y la mejora de vida de los jaliscienses no es un asunto de quien va a buscar a quien. Nosotros con toda humildad y con todo respeto si es necesario, si no nos busca lo vamos a buscar porque está por encima de cualquier situación de soberbia el bien estar de los jaliscienses", refirió.

El ex abanderado de Morena se reunió con los diputados, presidentes municipales y regidores electos; de la coalición a quienes se les entregaron sus constancias. Comentó que aún no se define quién será el coordinador de su bancada en la próxima legislatura estatal.

NM