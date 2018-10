Cardenal pide consulta pública sobre legalización de drogas

El cardenal Francisco Robles Ortega dijo que se requiere una consulta pública para determinar si la legalización de las drogas es conveniente. Aclaró que, aunque la Iglesia Católica considera el consumo de cualquier sustancia adictiva un atentado contra la integridad, no tiene una postura definida respecto al tema de la legalización y que es necesario conocer las voces tanto de la gente común como de expertos en el tema para poder definir las consecuencias que una posible legalización tendría.

El religioso dijo que las autoridades eclesiásticas deben también participar en el debate y que se tiene que considerar el tema desde el punto de vista de salud, así como las repercusiones que la legalización tendría sobre el crimen organizado.

"(Se necesita] un debate integral. Que se consideren todos los aspectos", remarcó.

Robles Ortega también se pronunció con respecto a la condena impuesta sobre el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

"No me he adentrado en esos procesos, pero desde luego parecen componendas para simular que se hace justicia. Es una simulación, y caer en simulaciones en tema de la justicia es muy delicado, porque vivimos en un país que se ostenta como uno con alto índice de impunidad en donde cualquiera puede delinquir".

El Arzobispo aclaró que desconoce los pormenores jurídicos del caso, pero externó que, ante la opinión pública, la condena que se ha impuesto contra Duarte puede ser percibida como "una ficción" de justicia.

Con respecto a la Romería 2018, el eclesiástico se pronunció por un evento llevado de manera pacífica que cuente con una "nutrida" afluencia de fieles. También afirmó que aún es necesario sopesar si el próximo año será necesario modificar la ruta que tradicionalmente sigue el evento, debido a los cambios realizados en el Paseo Alcalde, los cuales podrían suponer problemas para el tránsito de una multitud.

LS