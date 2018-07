Cárcel por portar armas y control a jueces, pide SOS Jalisco

Cárcel por portar armas, recertificaciones a los jueces y dotar de dientes al fiscal Anticorrupción, fueron algunas de las propuestas que presentó Jalisco SOS como parte de su Agenda México 18.24 Seguridad y Justicia.

“Estamos exigiendo junto con México SOS que toda persona que porte un arma en el país sea considerado como un delito con prisión oficiosa. Es muy importante que aquella persona que esté armada —porque 70% de los delitos es con arma de fuego— termine en prisión sin gozar de una medida cautelar, que puede ser fianza u otra”, manifestó Anuar García Gutiérrez, presidente de SOS Jalisco.

La agenda consta de cinco ejes principales; el primero de ellos, Seguridad, que busca la transformación de las instancias encargadas de la seguridad.

El segundo punto, de Procuración de Justicia, buscará, entre otros objetivos, la recertificación de los jueces en Jalisco. “El día de hoy el Poder Judicial no tiene controles, los actos de corrupción que se lleven o no a cabo por parte de los jueces no son objeto de sanción por falta de tecnología, de recursos, de autonomía e independencia del Poder Judicial del Ejecutivo”.

García señaló que desde el 2005 existe una lista de reserva integrada por familiares u operadores que sirven a los intereses de los partidos políticos para ocupar los cargos de jueces. “Al día de hoy no existe un examen de oposición como tal que es lo que necesitamos para tener un Poder Judicial limpio y sólido”.

El tercer punto en la agenda es la Prevención Social del Delito y la Violencia, para la cual se buscará promover la participación de las familias.

El cuarto punto es la Transparencia y Combate a la Corrupción y la Impunidad, que tiene como uno de sus principales objetivos el darle más atribuciones al fiscal Anticorrupción.

“Vamos a apoyar para que este fiscal anticorrupción 'tenga dientes' y que se acabe la impunidad, desgraciadamente la impunidad en Jalisco es del 99.66%, al menos ese es el estudio que acaba de hacer Impunidad Cero y Jurimetría”. Y el quinto punto es un Llamado a la Concordia y Reconciliación Nacional.

Anuar García confió en que quien se convertirá en Gobernador, Enrique Alfaro, tiene condiciones distintas al actual gobierno. “¿Cuáles son las diferencias con ellos? Menores. Con quien tuvimos la mayor cantidad de diferencias fue con el gobierno actual que nunca quiso aplicar todos los criterios de oportunidad y todas las buenas prácticas”.

Según dijo, el mayor problema con el nuevo sistema de justicia en Jalisco radica en la Fiscalía General, que no cuenta con los suficientes elementos ni con la correcta capacitación.

NM