Eva, Betzabet y Keyla tienen algo en común, pues vencieron el cáncer de mama en medio del medio de la pandemia de COVID-19.

A las tres les detectaron la enfermedad durante la contingencia sanitaria, siguieron un tratamiento y les extirparon uno o los dos senos en cirugía.

En el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de mama, ya recuperadas agradecen que pueden ahora compartir su tiempo con su familia y con todas las personas que las apoyaron y al Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC).

Eva Aguirre de 48 años, vecina de la colonia San Juan Bosco de Guadalajara, contó lo doloroso de su proceso porque vivió también la experiencia de su madre que falleció por la misma patología.

“Fue muy impactante, tienes un cáncer en etapa tres, ya estaba muy avanzado, no es imposible que salgas adelante y ahora soy un ejemplo. Debes seguir con el tratamiento al pie de la letra y cuidar la alimentación, estar al pendiente de todo”.

“Mi mamá no la pudo librar, desgraciadamente falleció, actualmente la medicina ha evolucionado mucho”, comentó.

Eva Aguirre, de 48 años, venció el cáncer de mama en etapa tres. EL INFORMADOR/ ERNESTO GÓMEZ

Aguirre perdió sus dos senos luego de una mastectomía radical, que es una cirugía extensa en la que se extirpa todo el seno, los ganglios linfáticos axilares y músculos pectorales.

“Primero me dieron ocho quimioterapias, el tumor estaba muy grande y medía más de cinco centímetros, no lo podían encontrar por la parte en la que se encontraba. Estaba en el nacimiento del pecho y era difícil operar. Con las ocho quimioterapias se redujo y me pudieron operar, me quedé sin los dos pechos”.

La mujer ahora presume una remisión completa, lo que quiere decir que no se encontró signo de cáncer en las pruebas.

Para ella el momento más complicado fue en agosto del 2021, cuando se contagió de COVID-19, ya que tenía las defensas bajas, pero sobrevivió pensando en su esposo Julio César y su hijo Julio Salvador.

“Sí hubo momentos muy difíciles por ejemplo en agosto del año pasado, en plena quimio recién la había recibido y al tercer día me pusieron la vacuna del COVID-19, pero me enfermé de Coronavirus, creo que lloré más cuando me hospitalizaron del virus que cuando me dijeron que tenía cáncer”.

Explicó que el miedo era porque “la mayoría que hospitalizaban salían muertos, para mí era muy complicado, porque iba baja de defensas y estuve con oxígeno ocho días”.

“Ahí si dices tengo que salir adelante, tengo un hijo y me espera, mi esposo, echándole muchas ganas. Ves que se muere el que estaba a un lado de ti. Salimos adelante con la ayuda de Dios y la actitud, además de mis compañeras de grupo”, acotó.

Keyla Pérez y Betzabet Urzúa enfrentaron la batalla contra el cáncer de mama en medio de la pandemia. EL INFORMADOR/ ERNESTO GÓMEZ

Le daban cuatro años de vida

Keyla Pérez, otra sobreviviente del cáncer de mama, platicó que con el apoyo del Instituto Jalisciense de Cancerología y otras asociaciones civiles pudo seguir su tratamiento, a pesar de que le daban cuatro años de vida.

“Por el tipo de cáncer que yo tenía me aplicaron 17 inyecciones en las piernas. Es una situación muy difícil, porque el COVID-19 era el centro de todo y la escasez de medicamentos fue problema a nivel nacional, cada inyección valía más de 40 mil pesos. Mi preocupación era que no pudiera tener el tratamiento y que no saliera.

“Me pegó mucho que me dijeran que tenía cuatro años de vida, es un golpe fuerte, y es importante siempre buscar esas redes de apoyo, la familia, amigos, detección a tiempo, acompañamientos”, manifestó.

Recomienda a todas que se chequen

Betzabet Urzúa, quien vivió también su momento más complicado contra el cáncer de mama en agosto del año pasado, resaltó el apoyo de su esposo e hija.

Dijo que les recomienda a todas las mujeres que se chequen periódicamente.

“Se los digo a mis hermanas, amigas, a todas las mujeres que yo conozco, que no tengan pena, que no tengan vergüenza. Dicen que no les va a pasar y eso le pasa a la gente. Si llegan a tocarse y a ver cualquier cosa, cualquier pequeño detalle, porque no debe de haber nada anormal, si observan algún enrojecimiento, alguna bolita, en mi caso que salía líquido, y cualquier síntoma o algo, vete a examinar y entre más a tiempo se detecté más la podemos contar”.

En Jalisco, dos mujeres son diagnosticadas a diario

En promedio, cada 24 horas dos mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama en Jalisco durante 2021, según cifras dadas a conocer por el secretario de Salud estatal, Fernando Petersen Aranguren en el marco del mes de concientización sobre esta enfermedad.

De acuerdo con lo dicho por el titular de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), durante 2021, 721 mujeres fueron diagnosticadas con esta enfermedad.

“Eso habla de 300 familias que hoy día están teniendo a su madre, a su hermana, a su hija, con un problema importante. Lo que queremos ahorita es dar diagnósticos tempranos pues en la mayoría de los casos si se hace un diagnóstico temprano, el cáncer se puede curar, y se puede curar con medicamentos o cirugías mínimamente invasivas”, explicó el secretario de Salud Jalisco.

Solo el Instituto Jalisciense de Cancerología detectó 478 nuevos casos en 2020, mientras que el año previo fueron 458, sin contar diagnósticos de otros hospitales.

Respecto a los fallecimientos por esta enfermedad, señaló, fueron 633 las mujeres que perdieron la vida a causa del cáncer de mama durante el año pasado.

Además, según datos del OPD Servicios de Salud Jalisco, durante 2021 se realizaron 44 mil 073 mastografías, 78% más que las realizadas durante 2020. Es decir, de las 120 mastografías realizadas en promedio diariamente, el 1.6% resultaron positivas a la enfermedad.

Fernando Petersen recordó que en todo el Estado hay 67 mastógrafos entre todas las instituciones que conforman el sistema de salud existente en la Entidad (SSJ, IMSS, ISSSTE, OPD Salud Jalisco y del Hospital Militar Regional) a los cuales pueden acudir las mujeres y hombres a practicarse el estudio.

La meta de 2022 es que se realicen más de 110 mil mastografías, es decir, incrementar más del doble las practicadas el año pasado.

El IMSS anuncia campaña de exámenes de detección

El Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS) en Jalisco anunció acciones para crear mayor consciencia sobre el autocuidado y la atención oportuna del Cáncer de Mama.

La titular de la dependencia en el estado, Karla Guadalupe López López, informó que se contempla la realización de 42 mil exploraciones clínicas de mama y ocho mil 300 mastografías de detección a mujeres de entre 40 y 69 años de edad, así como capacitaciones extramuros en diversas instituciones y empresas.

Además, detalló que personal del Instituto brindará talleres de autoexploración mamaria y consultas de atención preventiva en las 114 Unidades de Medicina Familiar (UMF) de la Entidad, como parte de las Ferias de la Salud, además de continuar las atenciones a pacientes en hospitales y de alta especialidad, lo mismo que en la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (Clínica de Mama).

La autoexploración de las mamas se recomienda a partir de los 20 años cada mes; el examen clínico de mama anualmente a partir de los 25 años, y la mastografía de los 40 a los 69 años cada dos años.

López López detalló que estarán en funcionamiento los mastógrafos de 15 UMF, 12 hospitales y Clínica de Mama, destacando que esta última cuenta con estereotaxia, una tecnología que permite hacer tomas de biopsias dirigidas en casos altamente sospechosos.

¿Cómo prevenirlo?

Especialistas coincidieron en la necesidad de fomentar estilos de vida saludables, en los que se incluyen actividad física, comida rica en verduras, frutas y proteínas vegetales y/o animales no procesadas, y Chequeos PREVENIMSS que pueden realizarse incluso en fines de semana, puesto que 11 Unidades Médicas del IMSS Jalisco, 7 UMF y 4 Hospitales Generales, realizan los sábados, en horario de 8:00 a 20:00 horas, mastografías a quienes la solicitan en el Módulo PREVENIMSS.

En el Hospital de Ginecoobstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente realizan talleres para mujeres con Cáncer de mama. EL INFORMADOR/ CARLOS ZEPEDA

Impulsan talleres gratuitos

El Hospital de Ginecoobstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO) del IMSS en Jalisco ha emprendido una serie de talleres en el marco del “mes contra el cáncer de mama”.

En la explanada de este hospital, el IMSS Jalisco ha puesto a disposición de las mujeres con cáncer de mama en general, no sólo de sus derechohabientes, cuatro talleres que serán de gran utilidad para ellas.

Se trata del taller para elaborar prótesis mamarias con materiales que pueden encontrar en casa, el taller imagen personal, el del maquillaje para enseñarles cómo arreglar su ceja y cabello para aquellas quienes lo han perdido a partir de sus quimioterapias y el de cómo elaborar turbantes para cubrirse.