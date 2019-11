Cada cinco minutos, un auto bloquea carril de Juan Manuel en el Centro

Un automotor tras otro, hasta formar hileras que invaden la circulación, es la escena diaria sobre la calle Juan Manuel, ubicada en el Centro Histórico de Guadalajara.

En un recorrido realizado entre las 09:00 y 11:00 horas, este medio constató que, sólo durante ese lapso, al menos 26 vehículos se estacionaron sobre el carril izquierdo de la vialidad. Ocho eran de transporte de carga y uno de ellos, aunque ya había sido apercibido con una multa, volvió a estacionarse y obstruir la calle.

Esto significa que, en promedio, al menos un automóvil bloquea esa importante vialidad del primer cuadro cada cinco minutos. La zona de mayor incidencia fue entre el andador Pedro Loza y la calle Liceo.

Valeria, empleada de una papelería en el sitio, afirmó que los carros obstruyen esa calle diariamente sin importar el horario.

“No se deben estacionar, pero igual lo hacen porque no hay dónde se puedan parar para descargar”, comentó la comerciante.

Ayer, la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento de Guadalajara informó que se busca “desenterrar” una iniciativa (que data de 2013) sobre los horarios de tolerancia en el Centro Histórico, con el fin de evitar congestionamientos y daños a la salud para quienes transitan por la zona.

Ayuntamiento quiere regular descargas de mercancía, aunque ya está reglamentado

Aunque ya está estipulado un horario de 21:00 a 09:00 horas para la carga y descarga de mercancías en Guadalajara, en los sitios que tienen permiso, la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento, que preside el regidor Luis Cisneros (MC), busca “desenterrar” una iniciativa para establecer ese mismo horario en el Centro Histórico.

La iniciativa plantea reformar el Reglamento para la Zona Denominada como Centro Histórico, Barrios y Zonas Tradicionales de Guadalajara, pero el Reglamento de Estacionamientos del municipio ya establece esos horarios en su Artículo 31.

En un principio se fijaba un horario de 20:00 a 08:00 horas, pero la Cámara de Comercio sugirió que esta fuera de 21:00 a 09:00, lo cual se respetó.

“Nos han comentado que estos horarios (los primeros) no son tan gratos porque los negocios pequeños abren a partir de las 10 de la mañana. Nos quedamos con la tarea de revisar qué tan factible es recorrer el horario”, comentó al respecto Libertad Zavala, directora de Movilidad y Transporte del municipio.

La intención de restringir el ingreso de unidades de carga al primer cuadro tapatío lleva en el tintero desde 2013, e incluso se volvió a abordar durante la administración de Enrique Alfaro en Guadalajara. Sin embargo, en ese momento la Coordinación de Gestión de la Ciudad calificó la iniciativa como “no viable”.

Una razón fue que estaban en proceso de construcción la Línea 3 del Tren Ligero y el Paseo Alcalde, por lo que era conveniente esperar para hacer un plan de movilidad. Sin embargo, la Coordinación también observó que la iniciativa debe incluir que se gestionen espacios exclusivos para carga y descarga, y no sólo fijar los horarios.

En la administración de Ismael del Toro, la Comisión de Gobernación vuelve a impulsar la iniciativa. “Encontramos oportuno abrir la discusión para valorar la pertinencia. Personalmente, considero que (la iniciativa) es positiva y que tendríamos que abrir la consulta a la Cámara de Comercio, al Patronato y a los mismos comerciantes”, comentó el regidor Luis Cisneros.

Repartidores detienen su unidad para entregar cajas a los establecimientos cerca de Juan Manuel. EL INFORMADOR/A. Camacho

¿Innovar o duplicar?

Propuesta de reforma

La iniciativa para añadir el Artículo 40 bis al Reglamento del Centro Histórico establece “como horario de carga y descarga para los comercios establecidos en el Centro Histórico de la ciudad el comprendido de 20:00 a las 08:00 del día siguiente”. La Cámara de Comercio sugirió cambiar el horario y dejarlo de 21:00 a 09:00 horas, lo cual se respetó.

Reglamento vigente (2017)

El Artículo 31 del Reglamento de Estacionamientos tapatío, en vigor desde 2017, dice que pueden tramitarse estacionamientos exclusivos, pero que éstos no se otorgarán para zonas de carga y descarga sino entre las 21:00 y las 09:00 horas. La reforma fue aprobada en sesión ordinaria del pleno el 21 de julio de 2017 y publicada el 03 de julio.

José aplica una multa a un motociclista; segundos después, éste arrojó el papel al suelo. EL INFORMADOR/A. Camacho

Trabajar para recibir hasta amenazas

“Te van a costar lágrimas”, le dicen a José Covarrubias después de que levanta una infracción a un motociclista por estacionarse sobre la banqueta de la calle Juan Manuel.

El infractor, un joven de menos de 30 años, simplemente no le recibe el folio. “Y usted, ¿qué es o por qué me quiere dar eso?”. Le responde: “Lo acabo de infraccionar por estacionarse sobre la banqueta”.

El joven toma la papeleta y la arroja al suelo. Momentos después, una mujer, la pareja del infractor, llega a recogerla.

“Es lo de diario”, se sincera. “Hay una moto que fácil tiene 50 infracciones y otra, que la maneja un chavo que vende birotes, a la que le he puesto como 10. Deben un montón y te aseguro que ni van a pagar”, comparte el agente de Movilidad de Guadalajara.

No tiene ni una hora y José ya ha aplicado cinco multas, sólo sobre Juan Manuel, a vehículos que bloquean un carril. “Uno cumple con su trabajo, pero nadie no lo ve así. Se enojan cuando ellos son quienes están violando la ley. Y batallamos, pues todo el día está así. No hay cómo hacerle para terminar con esto”.

Su frustración es notable. A todos los que obstruyen “les vale” y no lo respetan, pues aunque ya tienen su infracción no se retiran. Su trabajo consiste en aplicar multas y aguantar ofensas o hasta amenazas.