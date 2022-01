COVID en Jalisco: Viven martirio por falta de información de familiar internado por coronavirus en IMSS

Desde la mañana del viernes pasado el abuelito de Diana, de 90 años, fue ingresado al área COVID de la clínica 89 del IMSS, pero hasta la mañana de este lunes no tenían información de su estado de salud.

A su familia les dieron un usuario y contraseña para monitorear su estado de salud a través de la plataforma de información para familiares de pacientes con COVID-19, implementada por el IMSS para dar datos sobre las condiciones de los pacientes sin necesidad de que permanezcan en el hospital y evitar así las aglomeraciones y contagios del virus.

Sin embargo, fue hasta ayer domingo que recibieron una notificación por la tarde en la cual se requería que acudieran a la clínica para firmar la autorización para poder intubarlo en caso de que fuera necesario.

“Cuando llegamos la doctora nos dijo que por qué habíamos llegado hasta ayer si se notificó desde el sábado que teníamos que venir, ya estaba delicado. Nosotros sí vinimos el sábado a pedir informes, pero las orientadoras, quienes son las que envían la información a la aplicación, ya se habían ido, y nos dijeron que quizá por eso no nos habían notificado, 'porque ya no alcanzaron'. Lo malo fue que el sábado no hubo nadie que nos diera información y no podíamos pasar con él, por eso no supimos”, contó la mamá de Diana.

La joven explicó que su papá ingresó a la clínica por dificultades para respirar, lo cual al parecer era parte de las secuelas que le dejó el haber contagiado por Omicron a inicios de año. Para descartar que aun tuviera el virus los médicos le aplicaron una prueba PCR, pues la de antígenos había resultado negativa.

“Teníamos que esperar dos días los resultados de la PCR que le aplicaron y es hora que no tenemos respuesta. Mi abuelito tiene las dos vacunas, el día que le tocaba su refuerzo fue cuando lo ingresamos al hospital. Estamos preocupados, no sabemos cómo está, creemos que puede sentirse que está abandonado. Tenemos el pendiente de que vaya a empeorar y que las notificaciones no nos lleguen a tiempo con el sistema que tienen en esta clínica”, manifestó Diana.

Para evitar aglomeraciones en los hospitales, así como evitar contagios de COVID-19, el IMSS implementó una plataforma en la cual, a través de Internet, se notifica a los pacientes sobre la salud de los enfermos con el coronavirus y cuándo deben acudir a la clínica por algún asunto relacionado con su familiar.

A través de los “orientadores”, personal de las clínicas instalados en un módulo de información exclusivo, es como el médico hace llegar la información que será enviada a la plataforma, a la cual las familias ingresan mediante un usuario y contraseña otorgados por la institución médica una vez que su paciente entró al área COVID.

MF