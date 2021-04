COVID en Jalisco: Sin fichas, pero respetando las filas, arranca vacunación en Zapopan

Pese a que ayer la Secretaría de Salud Jalisco informó que se darían fichas oficiales a las personas que se formaran en alguno de los puntos para la vacunación de adultos mayores en Zapopan, estas no fueron entregadas.

Luego de un recorrido al punto de inmunización del Auditorio Benito Juárez, al Drive Thru y peatonal del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) y del Centro Cultural Universitario (CCU), se constató que no se entregó ninguna ficha, sino que los servidores de la Nación y los prestadores de servicio únicamente pedían a los adultos mayores que conservaran su lugar, pues pasarían según su lugar en la fila. Si alguna persona pretendía meterse, la gente alzaba la voz y les pedía que se formaran al final.

Esto también debido a que hasta el momento tampoco se han respetado los horarios que se han asignado a las personas a las que previamente se les llamó por teléfono y se les dio un punto al cual asistir. También en el recorrido se constató que aunque llegaran personas con cita, por ejemplo, a las 9:00 horas, también eran enviadas a la fila, que en el caso del Auditorio daba la vuelta al recinto.

"Vengo y me piden que me vaya a formar porque ya se dieron los lugares, ¿entonces de qué me sirve la cita?"

“Yo recibí una llamada en la que me dijeron que tenía que venir al CUCEA porque ya estaba mi vacuna y la de mi esposa. Me dijeron que podía venir a las 9:00 de la mañana porque ya tenía la cita y vengo y me piden que me vaya a formar porque ya se dieron los lugares, ¿entonces de qué me sirve la cita?” cuestionó Jesús Bernal, quien esperaba en el Drive Thru del CUCEA.

El punto de vacunación del CCU recibió comentarios favorables. Por ejemplo, un par de mujeres que esperaban a sus papás comentaron que llegaron al punto alrededor de las 6:30 de la mañana, por lo cual sus adultos mayores fueron de los primeros en pasar. Señalaron que la atención de los prestadores de servicio era muy buena y destacaron que hubieran puesto sillas y toldos para las personas que esperaban a sus familiares.

“Llegamos a las 5:45 de la mañana para venir a vacunar a mi esposa, que le toca a ella porque tiene apellido con la letra C. Nosotros nos registramos hace un mes en la página y solo nos dijeron que ya la podíamos traer hoy a ella para vacunarla y a mí el jueves, no nos dieron hora ni lugar, pero venimos aquí al Centro Cultural porque aquí nos queda más cerca. Si sigue así de ordenado vale la pena volver a levantarme temprano el jueves para también vacunarme yo porque en tres horas ya estamos afuera”, dijo Alejandro Morales, de 69 años.

